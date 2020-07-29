Осмокеску: как создавалась Конституция Молдовы

Утро на Sputnik’e Осмокеску: как создавалась Конституция Молдовы

Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа 1994 года. Основной закон постулирует, что Республика Молдова является суверенным, независимым, единым и неделимым государством. Как рассказал доктор международного права Николай Осмокеску, в любом государстве подготовка Конституции — это длительный и сложный процесс. Начинается он с процедурной части — создание комиссии, куда должны входить депутаты парламента, специалисты в области экономики, науки, во главе с председателем комиссии.

"Необходимо определиться по форме правления, что это будет: парламентская республика, президентская, парламентско-президентская. От этого зависит содержание Конституции и взаимоотношения между тремя основными ветвями власти", - подчеркнул Осмокеску.

По словам доктора международного права, в Молдове эта комиссия была создана после избрания парламента. Председателем комиссии по разработке проекта Конституции был первый президент Молдовы Мирча Снегур. Состав комиссии утвердил парламент. Членом этой комиссии являлся и Осмокеску, будучи тогда в должности первого замминистра иностранных дел. Его включили в комиссию как специалиста в области конституционного права.

"Конституционная комиссия была разбита по рабочим группам, каждая со своим руководителем, у каждой был блок вопросов, по которым должны были разработать проект Конституции. Я входил в рабочую группу по разработке первого и второго раздела Конституции, это основные принципы и основные права, свободы и обязанности граждан", - отметил Осмокеску.

В 1993 году в составе комиссии произошли изменения и председателем ее был назначен Петр Лучинский, на тот момент - председатель парламента Республики Молдова. К началу июля 1994 года практически все вопросы были обсуждены и в профильных комиссиях парламента, и в Конституционной комиссии. 29 июля 1994 года Конституция была принята. И, по многочисленным оценкам, в том числе со стороны иностранных специалистов, политических деятелей, специалистов в области права Конституция Республики Молдова является одной из лучших на постсоветском пространстве.

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