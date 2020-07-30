Гырбу: работа вскоре станет привилегией, а не обязательством

Насколько реальна, в частности, в Молдове, инициатива ПРООН о введении Временного базового дохода, и не выглядит ли такая идея утопичной, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Виорел Гырбу.

Утро на Sputnik’e Гырбу: работа вскоре станет привилегией, а не обязательством

Программа развития ООН опубликовала доклад "Временный базовый доход: защита малоимущих и уязвимых групп населения в развивающихся странах". В документе подчеркивается, что незамедлительное введение временного базового дохода для беднейших людей мира может замедлить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку такая мера даст возможность почти трем миллиардам человек оставаться дома во время пандемии.

Также в докладе отмечается, что ряд стран уже пошел по такому пути, введя различные аналоги временного базового дохода. К примеру, Испания недавно утвердила ежемесячный бюджет в размере 250 млн евро для выплат нуждающимся с целью поддержания минимального уровня доходов. Выделенные средства пойдут на повышение доходов 2,3 млн жителей Испании до минимального уровня, чтобы помочь им вырваться из нищеты. Подобные программы запущены и в некоторых других странах.

Чтобы бедные страны могли найти средства на введение временного базового дохода, финансы, которые в текущем году предполагалось использовать для обслуживания внешнего долга, должны быть перенаправлены на поддержку малоимущих. Введение моратория на выплаты долгов развивающимися странами, позволило бы им оказывать временную помощь нуждающимся.

По словам экономиста Виорела Гырбу, подобного рода эксперименты в мире проводятся давно. В ряде стран уже накоплен приличный опыт поддержки малоимущих слоев населения. В нашей стране подобная программа поддержки тоже существует.

"Министерство социальной защиты выделяет соцпомощь для людей, чей доход ниже определенного уровня. Правительство выделяет такого рода помощь для поддержания минимального уровня доходов. Этому опыту в нашей стране уже лет 10, но в развитых странах этот опыт еще больше", - заявил Гырбу.

Как рассказал эксперт, подобная попытка была осуществлена в Финляндии, власти которой выделяли определенный доход порядка 800 евро для всех жителей страны, чтобы уменьшить уровень стресса, через который прошли бы люди, если бы они лишились работы. Эксперимент потерпел неудачу, столкнувшись с валом критики. В то же время, такого рода попытки подготавливают общество к мысли, что в ближайшее время мы будем жить по-другому.

"Все это будет востребовано в ближайшем будущем, когда очень многие люди в мире потеряют место работы. И тогда работа станет привилегией, а не обязательством", - заключил Гырбу.

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