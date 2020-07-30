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Борис Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: торговля людьми все еще не стала пережитком прошлого

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Sputnik Молдова
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Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей по всему миру попадают в руки торговцев людьми. О проблеме трафика людей, с которой, к сожалению, не понаслышке знакома и наша страна, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал ветеран МВД Борис Муравский.

Утро на Sputnik’e
Эксперт: торговля людьми все еще не стала пережитком прошлого

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции в 2013 году с целью "повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права". Чтобы обратить внимание людей всего мира на эту проблему, была запущена кампания "Голубое сердце". Кампания информирует общественность о проблеме торговли людьми и ее влиянии на общество. Целью кампании является поощрение участия заинтересованных лиц в борьбе с этим преступлением.

К сожалению, Молдову эта проблема не обошла стороной. Наши граждане нередко в прошлом становились жертвами трафика, сейчас уже реже, но, тем не менее, данный вид преступлений по-прежнему существует. Ветеран МВД Борис Муравский застал те времена, когда трафик людей был для нашего общества еще малознакомым явлением.

"Первые сигналы о таком виде преступлений стали поступать, когда Союз развалился и открылись границы. Первыми объектами торговли были молодые девушки 18-20 лет. Торговля была закамуфлирована, выезд за рубеж осуществлялся под благовидным предлогом, но суть была одна и та же, мы все это хорошо понимали", - заявил Муравский.

Как рассказал эксперт, впервые с таким преступлением, как торговля людьми, он столкнулся в процессе развала СССР. Беременная женщина была оформлена для поездки в США на три месяца. Все было рассчитано так, чтобы ребенка она родила там и там должна была его оставить. В деле были замешаны представитель посольства США в Москве и несколько молдавских медиков.

"Эту схему удалось раскрыть, женщина не поехала. Насчет ее дальнейшей судьбы я уже не в курсе. Держать под контролем такой вопрос у меня не было возможности", - отметил Муравский.

Сексуальное рабство, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
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По его мнению, причина, почему именно после развала Союза данный вид преступлений у нас в стране стал одним из лидирующих, заключалась в том, что люди привыкли доверять СМИ. А СМИ тогда всячески восхваляли и идеализировали Запад. Именно поэтому наши граждане стремились туда попасть на любых условиях. И понадобилось определенное время, чтобы разобраться, что к чему.

Также эксперт уверен, что жертвы торговли, в большинстве своем, изначально понимают, зачем их увозят, но рискуют, чтобы что-то выиграть. Существуют, конечно, примеры, что кто-то поехал и ему повезло. Но везет мизерному проценту жертв трафика. Участь остальных — рабство, полурабство и серьезное ограничение в правах и возможностях.

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