Токарчук: почему пандемия COVID-19 не стихла с наступлением лета

Вероятнее всего, через два года коронавирус нового типа станет не таким агрессивным, заявила в интервью студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Утро на Sputnik’e Токарчук: почему пандемия COVID-19 не стихла с наступлением лета

COVID-19 сам по себе не исчезнет и не пропадет, если исходить из самой природы вирусов и из того, какое влияние они обычно оказывают на человека. Как бы это неприятно не звучало, но этот вирус теперь с нами навсегда. Однако это не повод паниковать — либо человечество адаптируется, либо вирус ослабит сове действие, пройдя через множество организмов. Как отметила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук, специалисты сходятся во мнении, что этот процесс ослабления действия вируса на наш организм займет примерно два года.

Кроме того, эксперт напомнила, что вирус продолжают изучать, и ученые все время получают о нем новые сведения, которые должны нам помочь эффективнее бороться с ним. К примеру, зимой делались прогнозы, что к лету случаи заболевания сойдут на нет, так как солнечный ультрафиолет уничтожает вирусы. Но все оказалось несколько не так, как мы себе представляли.

"В феврале было мало информации про этот вирус. Предполагали, что, как и другие вирусы, коронавирус летом утратит свою активность, но этого не случилось. Уже доказано опытным путем, что вирус долго живет во влажной среде, такой, как выдыхаемый воздух. Чтобы заразиться, достаточно 15-минутного контакта с больным человеком", - сообщила Токарчук.

Тем не менее, как заверила эксперт, все же ультрафиолетовое излучение уменьшает концентрацию вируса в воздухе, так что на улице находиться безопаснее, чем в помещении. Но и на улице лучше соблюдать социальную дистанцию, так как есть исследования, доказывающие, что если человек чихнул, микрочастицы жидкости, содержащие вирус, могут находиться в воздухе до двух часов.

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