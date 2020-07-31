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Victor Mocanu
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мокану: пандемия показала, где наше "слабое место"

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Sputnik Молдова
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Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал об одной из самых острых проблем, волнующих граждан нашей страны.

Утро на Sputnik’e
Мокану: пандемия показала, где наше "слабое место"

В рейтинге проблем, которые больше всего беспокоят население республики, состояние нашего здравоохранения стабильно занимает одно из ведущих мест. Так, согласно данным соцопроса Vox Populi - iulie 2020, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы, ситуация в секторе здравоохранения занимает второе место — сразу вслед за проблемой бедности, которая вызвана низкими доходами и высокими ценами на большинство продуктов и услуг в Молдове.

Как подчеркнул глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану, особенно очевидными все недостатки нашей системы здравоохранения стали после начала пандемии коронавируса, когда обнаружилось, что в медицине не хватает персонала вообще и высококвалифицированного персонала — в частности.

"Люди считают, что государство свалило на плечи населения расходы на здравоохранение. Нужны тебе хорошие медицинские услуги — плати. Медицинский полис, конечно, действует, но это касается пенсионеров, малоимущих", - заявил Мокану.

По словам социолога, пока медицинская система республики в основном справляется с нагрузкой, которая выпала ей с началом пандемии, но ситуация осложняется одним фактором.

"Работоспособное население — кто-то говорит, четверть, но по моим оценкам — даже треть, - выехало за рубеж. В стране остались преимущественно люди пожилого возраста. А за медуслуги, предоставляемые пенсионерам, платит государство. И не всегда эти деньги перечисляются в кассу медстрахования. В результате получается, что фонд медстрахования очень маленький", - отметил Мокану.

© Sputnik / Андрей Катаев
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Кроме того, считает эксперт, на то, что у нас такой маленький бюджет в медицине, влияет еще ряд факторов: предприниматели, которые скрывают свои доходы, делают очень небольшие отчисления в медицинскую систему.

Бывали и случаи, когда государство изымало деньги из медицинского фонда и переправляло их на другие нужды. В результате пакет услуг и медицинских препаратов, предоставляемых по полису медстрахования, не расширяется, хотя граждане очень этого ждут.

Люди, по мнению Мокану, давно осознали, что только сами могут позаботиться о своем здоровье. 

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