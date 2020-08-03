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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: ждет ли нас жаркий политический август

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Политолог рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, насколько будет насыщен политическими событиями последний летний месяц.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: ждет ли нас жаркий политический август

Заключительный месяц лета в Молдове традиционно считается месяцем аполитичным, станет ли нынешний год исключением – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Пока основные политические игроки будут по мере возможности отдыхать за пределами страны, другие игроки, калибром поменьше, попробуют воспользоваться этим затишьем, чтобы напомнить о себе избирателям", - сказал эксперт.

Протестующие блокируют трассу. Архивное фото.
© Sputnik / Евгений Панасенко
Случаи, когда протестующие перекрывали в Молдове трассы: ретроспектива
Аналитик отмечает, что в год президентских выборов политическая борьба обостряется, поэтому в августе, по его мнению, не исключены различные уличные акции и протесты. 

"Думаю, комбатанты о себе еще напомнят, возможно, что и левые силы, конкуренты социалистов, перейдут к протестам. Кроме того, у платформы "Достоинство и правда" сейчас не самое лучшее положение в плане рейтингов, им нужно восстановить интерес избирателей. Они тоже могут выйти на протест", - полагает политолог.

Вместе с тем, серьезных общественных потрясений эти акции не вызовут, основные политические битвы начнутся в Молдове осенью.

"Я не думаю, что возможные протесты вызовут большой шум в обществе и смогут привлечь к себе много внимания. Август обычно - не самый горячий месяц в молдавской политике", - резюмировал Манастырлы.

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