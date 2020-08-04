Эксперт: Молдова может остаться без вакцины от коронавируса

Специалист в области общественного здравоохранения Алла Токарчук отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что власти страны уже сейчас должны озаботиться покупкой вакцины от COVID-19.

Утро на Sputnik’e Эксперт: Молдова может остаться без вакцины от коронавируса

Мировое сообщество обещает, что никто не останется без вакцины от коронавируса – по крайней мере так это декларируется, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"На глобальном уровне идут переговоры между большими агентствами, которые занимаются обеспечением бедных стран вакцинами. Они работают в том направлении, чтобы будущую вакцину закупить в большом количестве, чтобы разделить ее между странами. Чтобы все имели равный доступ", - сказала эксперт.

Вместе с тем практика показывает, что мировая солидарность в данном случае рискует оказаться фикцией, и бедные страны могут получить вакцину в последнюю очередь.

"Все читали, что США выкупили весь ремдесивир - антивирусное средство, созданное для лечения Эболы. Они выкупили весь этот препарат в мире и никому больше не осталось. Представьте себе, что точно также будет с вакциной – богатые государства скупят все для себя и к таким странам, как Молдова, вакцина не попадет даже в 2022 году. Ведь есть ограничения в объемах производства", - объяснила Токарчук.

Руководству Молдовы, по мнению эксперта, не следует проявлять пассивность в этом вопросе, конкуренция за очередность получения вакцины будет жесточайшей, действовать нужно сейчас, уверена Токарчук.

"Наши политики должны об этом думать, уже должны начинать определять потребности нашей страны, сколько человек у нас в группе риска, сколько доз нам нужно, и уже вести переговоры", - резюмировала собеседница.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova