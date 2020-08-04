Ларюшина: кому в Молдове пандемия принесет выгоду

Экономический эксперт напомнила в эфире студии Sputnik Молдова о том, что любой кризис – это еще и возможность нового экономического роста.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: кому в Молдове пандемия принесет выгоду

Пандемия серьезно ударила по молдавской экономике, однако есть те, кто пострадал сильнее всего – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Какой-то бизнес конечно проиграл – рестораны, кафе, гостиницы, транспортные услуги. Весь кластер, который был связан с выездным туризмом. Но экономическая жизнь устроена так, что при этом появляются и точки роста", - сказал экономист.

Вместе с тем эксперт отмечает некоторую прослойку, которая не только не пострадала от пандемии, а наоборот - получила меньшую или большую выгоду.

"Мы понимаем кто больше всего выиграл от пандемии – не только Zoom, у которого акции выросли чуть не в сотни раз. Речь идет и о наших интернет-провайдерах, и о медицинских лабораториях. Вскоре мы увидим новые капиталы, которые появились, другие проявления новой экономической реальности не заставят себя ждать", - отметила Ларюшина.

Экономист напоминает, что любой кризис, это не только и не столько падение, но возникновение шансов и возможностей экономического роста. Правда при определенных условиях.

"Все это произойдет если у нас сохранился предпринимательский класс, а не рвачи, "схемники" и контролеры финансовых потоков. Они сумеют разглядеть это сочетание новых факторов, и мы увидим изменение экономического пейзажа", - сказала эксперт.

Но не все так радужно – ситуация в Молдове специфична и все может закончится не так, как в других странах.

"У нас большие проблемы с человеческим капиталом, поэтому сложно сказать, во что это выльется. В новые параметры неравенства, когда богатые станут еще богаче, а бедные, которых у нас 90 процентов – беднее, или в качественные изменения", - резюмировала собеседница.

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