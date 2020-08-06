17:49 06 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Владимир Брутер.
© Sputnik /

Брутер: у Молдовы есть серьезнейшая проблема, о которой часто забывают

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
115 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200806/31185676/bruter-u-moldovy-est-serezneyshaya-problema-o-kotoroy-chasto-zabyvayut.html

Политолог Владимир Брутер высказал в эфире студии Sputnik Молдова свою точку зрения на ситуацию, когда геополитика превалирует над экономикой.

Утро на Sputnik’e
Брутер: у Молдовы есть серьезнейшая проблема, о которой часто забывают

Граждане Молдовы на всех выборах голосуют исключительно исходя из геополитических предпочтений, игнорируя деловые, политические и человеческие качества кандидатов. Есть ли у этой ситуации аналоги и что она означает, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Владимир Брутер.

Victor Juc
© Sputnik / Rodion Proca
Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

"Эта ситуация не уникальна, но эта проблема очень серьезна для Молдовы, я всегда это говорил. Пока избиратели не будут ориентироваться по тому, как та или иная политическая партия может решать и решает экономические проблемы, до тех пор ситуация неустойчивости и бесперспективности будет сохраняться", - уверен Брутер.

Решение экономических проблем, подчеркивает эксперт, не может быть второстепенной задачей политического класса.

"Для того, чтобы Молдову сдвинуть с мертвой точки, необходим национальный экономический проект", - отметил аналитик.

Впрочем, надеяться тут можно только на некие революционные изменения в умах молдавского политического класса, и предсказывать, когда это произойдет, и произойдет ли вообще – проблематично.  

"Изменения должны произойти в первую очередь в сознании власти, в сознании тех людей, которые рассчитывают на власть. Они должны понимать, что должны уходить от геополитики. И что геополитика не должна списывать их собственные ошибки", - заключил политолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как в Молдове намерены организовать выборы в условиях COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Разрушения после атомных бомбардировок в Хиросиме.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: боль, переходящая из поколения в поколение
Радужные перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию
"Радужные" перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться