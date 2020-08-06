Брутер: у Молдовы есть серьезнейшая проблема, о которой часто забывают

Политолог Владимир Брутер высказал в эфире студии Sputnik Молдова свою точку зрения на ситуацию, когда геополитика превалирует над экономикой.

Утро на Sputnik’e Брутер: у Молдовы есть серьезнейшая проблема, о которой часто забывают

Граждане Молдовы на всех выборах голосуют исключительно исходя из геополитических предпочтений, игнорируя деловые, политические и человеческие качества кандидатов. Есть ли у этой ситуации аналоги и что она означает, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Владимир Брутер.

"Эта ситуация не уникальна, но эта проблема очень серьезна для Молдовы, я всегда это говорил. Пока избиратели не будут ориентироваться по тому, как та или иная политическая партия может решать и решает экономические проблемы, до тех пор ситуация неустойчивости и бесперспективности будет сохраняться", - уверен Брутер.

Решение экономических проблем, подчеркивает эксперт, не может быть второстепенной задачей политического класса.

"Для того, чтобы Молдову сдвинуть с мертвой точки, необходим национальный экономический проект", - отметил аналитик.

Впрочем, надеяться тут можно только на некие революционные изменения в умах молдавского политического класса, и предсказывать, когда это произойдет, и произойдет ли вообще – проблематично.

"Изменения должны произойти в первую очередь в сознании власти, в сознании тех людей, которые рассчитывают на власть. Они должны понимать, что должны уходить от геополитики. И что геополитика не должна списывать их собственные ошибки", - заключил политолог.

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