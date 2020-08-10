Токарчук: осенью молдавское здравоохранение может не выдержать нагрузки

Осенью к пандемии коронавируса присоединятся традиционные сезонные ОРВИ и другие респираторные заболевания, в связи с чем молдавская медицина может не выдержать возросшей нагрузки – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала специалист в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.
"Без дополнительных ресурсов и помощи молдавское здравоохранение не выдержит. Врачей не хватает, не хватает поддерживающего персонала. Нужно снизить нагрузку на медика, чтобы он, к примеру, не уделял полчаса одному пациенту, а мог за это время принять троих человек", - сказала эксперт.
Молдавские врачи излишне погружены в различные бюрократические процедуры, что отнимает у них много времени, которого и сейчас уже не хватает.
"С врачей нужно снять часть технических задач, все излишние бюрократические процедуры, постоянное заполнение бумаг. Прикрепить к врачу ассистентов, чтобы они занимались этой работой, а врач только осматривал больного, ставил диагноз и назначал лечение", - отметила Токарчук.
"Врачи сейчас перегружены административной работой, думаю, в этих условиях они не выдержат, но если им дать ресурс, помощь, то это можно будет оптимизировать. Не на сто процентов, но хотя бы частично", - резюмировала собеседница.
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