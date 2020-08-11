Социолог: население Молдовы давно разделилось на три группы

Геополитика и разочарование – именно это, по мнению председателя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, размежевало молдавское общество.

Утро на Sputnik’e Социолог: население Молдовы давно разделилось на три группы

Ни для кого не секрет, что население Молдовы разделено не только по политическим взглядам, но и по так называемым геополитическим предпочтениям – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова напомнил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

"Население страны разделено на три основные группы – во-первых, по геополитическому принципу. Одни хотят войти в Евразийский экономический союз, а другие – сторонники евроинтеграции. Эти группы практически одинаковы по численности. С точки зрения науки их количественное отличие входит в ошибку выборки", - сказал социолог.

Но есть и третья группа – которая уже не озабочена будущим страны, ей не важно, куда и для чего примкнет Молдова и примкнет ли вообще.

"Третья группа – это граждане, которые разочаровались во всем. Им все равно с кем объединяться – с Турцией или Анголой. Это люди, которые потеряли веру в будущее и веру в справедливость. Люди, которые не могут найти правду ни на одном уровне. Сюда же входят многие безработные и асоциальные элементы", - объяснил Мокану.

Социолог утверждает, что группа эта достаточно многочисленна, и увеличение количества людей с подобными взглядами говорит о крайнем неблагополучии государства.

"Об этой третьей группе у нас почему-то почти не принято говорить, а это не меньше 10-15 процентов населения страны", - резюмировал собеседник.

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