09:49 11 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.55
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Виктор Мокану
© Sputnik / Osmatesco

Социолог: население Молдовы давно разделилось на три группы

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
132 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200811/31238184/sotsiolog-naselenie-moldovy-davno-razdelilos-na-tri-gruppy.html

Геополитика и разочарование – именно это, по мнению председателя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, размежевало молдавское общество.

Утро на Sputnik’e
Социолог: население Молдовы давно разделилось на три группы

Ни для кого не секрет, что население Молдовы разделено не только по политическим взглядам, но и по так называемым геополитическим предпочтениям – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова напомнил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

"Население страны разделено на три основные группы – во-первых, по геополитическому принципу. Одни хотят войти в Евразийский экономический союз, а другие – сторонники евроинтеграции. Эти группы практически одинаковы по численности. С точки зрения науки их количественное отличие входит в ошибку выборки", - сказал социолог.

Victor Juc
© Sputnik / Rodion Proca
Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

Но есть и третья группа – которая уже не озабочена будущим страны, ей не важно, куда и для чего примкнет Молдова и примкнет ли вообще.

"Третья группа – это граждане, которые разочаровались во всем. Им все равно с кем объединяться – с Турцией или Анголой. Это люди, которые потеряли веру в будущее и веру в справедливость. Люди, которые не могут найти правду ни на одном уровне. Сюда же входят многие безработные и асоциальные элементы", - объяснил Мокану.

Социолог утверждает, что группа эта достаточно многочисленна, и увеличение количества людей с подобными взглядами говорит о крайнем неблагополучии государства.

"Об этой третьей группе у нас почему-то почти не принято говорить, а это не меньше 10-15 процентов населения страны", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Социолог: опустеет ли Молдова, грозит ли стране депопуляция
Социолог: пенсионеры Молдовы ностальгируют по СССР - и вот, почему
Социолог: государство долгие годы паразитирует на трудовых мигрантах


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу.
Прощание с Маэстро: Хармелин оставил после себя целую театральную школу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться