Чуря: будет ли на президентских выборах присутствовать Плахотнюк

В Молдове наблюдается некое политическое затишье, несмотря на скорые президентские выборы, политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik Молдова нашел этому объяснение в серьезном изменении с лета прошлого года политических реалий в стране.
Будут ли молдавские политики в преддверии президентских выборов активно поднимать олигархическую тему и эксплуатировать образ некогда главного молдавского олигарха?
"Фактор Плахотнюка уйдет в тень, как составляющая политического месседжа он может быть использован оппозицией против Игоря Додона, которая пытается сделать из него второго Плахотнюка, но это им плохо удается. Так что его использование не будет всерьез востребовано", - отметил Чуря.
Владимир Плахотнюк еще не исчез с политического пейзажа Молдовы, говорит политолог, однако его влияние стало незначительным.
"Его присутствие, конечно же, полностью не исчезнет, но все же этот фактор не так очевиден и не столь ощутим, как раньше", - резюмировал эксперт.
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