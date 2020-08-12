Чуря: будет ли на президентских выборах присутствовать Плахотнюк

Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, станут ли политики эксплуатировать тематику олигархического влияния.

Утро на Sputnik’e Чуря: будет ли на президентских выборах присутствовать Плахотнюк

В Молдове наблюдается некое политическое затишье, несмотря на скорые президентские выборы, политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik Молдова нашел этому объяснение в серьезном изменении с лета прошлого года политических реалий в стране.

"Мы все еще адаптируемся к новой эпохе, в которой нет Владимира Плахотнюка. Раньше этот политический игрок устраивал определенные сюрпризы, держал в тонусе политический класс. Без него политическая жизнь имеет более прерывистый характер, поэтому не стоит удивляться тому, что у нас сейчас довольно спокойный период", - сказал политолог.

Будут ли молдавские политики в преддверии президентских выборов активно поднимать олигархическую тему и эксплуатировать образ некогда главного молдавского олигарха?

"Фактор Плахотнюка уйдет в тень, как составляющая политического месседжа он может быть использован оппозицией против Игоря Додона, которая пытается сделать из него второго Плахотнюка, но это им плохо удается. Так что его использование не будет всерьез востребовано", - отметил Чуря.

Владимир Плахотнюк еще не исчез с политического пейзажа Молдовы, говорит политолог, однако его влияние стало незначительным.

"Его присутствие, конечно же, полностью не исчезнет, но все же этот фактор не так очевиден и не столь ощутим, как раньше", - резюмировал эксперт.

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