Экономист: подорожает ли в Молдове хлеб из-за засухи

Экономический эксперт Михаил Пойсик рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, к чему приведет неурожай зерновых культур в стране.

Утро на Sputnik’e Экономист: подорожает ли в Молдове хлеб из-за засухи

Почти половина районов Молдовы сильно пострадала от засухи, сельхозпроизводители часто протестуют, требуя от государства компенсации убытков, а обывателям интересно прежде всего то, как скажется засуха на ценах, например, на хлеб. На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономист, эксперт в области сельского хозяйства Михаил Пойсик.

"Я не думаю, что цена на хлеб существенно вырастет, всегда есть возможность закупить зерно. В других регионах проблем с урожаем и засухой нет. В России, к примеру, которая становится одним из основных поставщиков зерна. К тому же нужно помнить – у нас больше половины возделываемой пшеницы – фуражная, кормовая", - заявил Пойсик.

В XXI веке не стоит бояться голода или исчезновения из продажи основных продуктов питания, уверен собеседник.

"Если есть деньги, купить пшеницу или любую другую культуру - не проблема. В мире множество стран, которые импортируют зерно", - отметил экономист.

Вместе с тем эксперт считает, что проблемы сельского хозяйства — это лишь одно из проявлений системного кризиса молдавской экономики. В качестве примера он сравнивает потребительские цены в Молдове с другими странами.

"Сингапур, к примеру, не выращивает ни одного яблока, ни одного помидора, ни одного огурца и ни одного колоска пшеницы. Это город. Я был там и ответственно говорю – там цены на сельхозпродукцию ниже, чем у нас. У нас же цены на овощи и фрукты выросли в разы за последние 10 лет", - резюмировал эксперт.

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