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Экономист Татьяна Ларюшина
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Ларюшина: когда в Молдове наступит кризис из-за пандемии

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200814/31287689/laryushina-kogda-v-moldova-nastupit-krizis-iz-za-pandemii.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда будет пик негативных экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: когда в Молдове наступит кризис из-за пандемии

Молдова ощущает на себе экономические последствия пандемии коронавируса, но они не столь заметны, как в развитых странах. Однако радоваться тут нечему – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

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© Sputnik / Osmatesco
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"Те страны, у которых был сильны экономический рост, конечно же, больше почувствовали и больше пострадали от этого кризиса, но у них и ресурсов больше. Образно говоря, если у тебя был рост под 20 процентов накануне пандемии, то ты упал с двадцатого этажа, а мы упали с порожка. Мы до пандемии пиарили свою позитивную экономическую динамику, говорили об экономическом росте, но при этом негативные факторы и показатели росли еще быстрее", - объяснила экономист.

Есть ряд факторов, которые в настоящий момент смягчают социально-экономический удар мирового кризиса для молдаван.

"Мы не чувствуем этот кризис экономически, потому что дальше уже некуда – проблемы и до пандемии не решались. Кроме того, не до конца разрушена связь с натуральным хозяйством, которая неоднократно выручала Молдову за последние 30 лет. Это в "легкой форме" является выручалочкой", - отметила Ларюшина.

Однако осенью Молдову может накрыть реальный экономический кризис, последствия которого ощутят все.

"Думаю, что всплески дестабилизации нас ждут сразу же после огородно-аграрных работ, когда население увидит, в какой точке мы все находимся. И начнет предъявлять определенные "счета к оплате". Это почти неизбежно, тем более это накладывается на избирательную кампанию", - резюмировала собеседница.

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