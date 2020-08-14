Ларюшина: когда в Молдове наступит кризис из-за пандемии

Молдова ощущает на себе экономические последствия пандемии коронавируса, но они не столь заметны, как в развитых странах. Однако радоваться тут нечему – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Татьяна Ларюшина.
Есть ряд факторов, которые в настоящий момент смягчают социально-экономический удар мирового кризиса для молдаван.
"Мы не чувствуем этот кризис экономически, потому что дальше уже некуда – проблемы и до пандемии не решались. Кроме того, не до конца разрушена связь с натуральным хозяйством, которая неоднократно выручала Молдову за последние 30 лет. Это в "легкой форме" является выручалочкой", - отметила Ларюшина.
Однако осенью Молдову может накрыть реальный экономический кризис, последствия которого ощутят все.
"Думаю, что всплески дестабилизации нас ждут сразу же после огородно-аграрных работ, когда население увидит, в какой точке мы все находимся. И начнет предъявлять определенные "счета к оплате". Это почти неизбежно, тем более это накладывается на избирательную кампанию", - резюмировала собеседница.
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