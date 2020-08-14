Ларюшина: когда в Молдове наступит кризис из-за пандемии

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда будет пик негативных экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: когда в Молдове наступит кризис из-за пандемии

Молдова ощущает на себе экономические последствия пандемии коронавируса, но они не столь заметны, как в развитых странах. Однако радоваться тут нечему – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

"Те страны, у которых был сильны экономический рост, конечно же, больше почувствовали и больше пострадали от этого кризиса, но у них и ресурсов больше. Образно говоря, если у тебя был рост под 20 процентов накануне пандемии, то ты упал с двадцатого этажа, а мы упали с порожка. Мы до пандемии пиарили свою позитивную экономическую динамику, говорили об экономическом росте, но при этом негативные факторы и показатели росли еще быстрее", - объяснила экономист.

Есть ряд факторов, которые в настоящий момент смягчают социально-экономический удар мирового кризиса для молдаван.

"Мы не чувствуем этот кризис экономически, потому что дальше уже некуда – проблемы и до пандемии не решались. Кроме того, не до конца разрушена связь с натуральным хозяйством, которая неоднократно выручала Молдову за последние 30 лет. Это в "легкой форме" является выручалочкой", - отметила Ларюшина.

Однако осенью Молдову может накрыть реальный экономический кризис, последствия которого ощутят все.

"Думаю, что всплески дестабилизации нас ждут сразу же после огородно-аграрных работ, когда население увидит, в какой точке мы все находимся. И начнет предъявлять определенные "счета к оплате". Это почти неизбежно, тем более это накладывается на избирательную кампанию", - резюмировала собеседница.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova