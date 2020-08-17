09:52 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: субсидирование ЕС своих фермеров делает остальной мир беднее

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
6810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200817/31319412/muravskiy-subsidirovanie-eu-svoikh-fermerov-delaet-ostalnoy-mir-bednee.html

Стоит ли государству поддерживать сельское хозяйство, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер республики Александр Муравский.

Утро на Sputnik’e
Муравский: субсидирование ЕС своих фермеров делает остальной мир беднее

Протесты аграриев в Молдове – явление не такое уж и редкое. Отечественное сельское хозяйство сталкивается с проблемами постоянно: виной тому и погодные условия, и бедность, и ряд других факторов. Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Александр Муравский, который в середине 90-х занимал пост вице-премьера республики, на нашей экономике сказывается и соседство с ЕС.

"На нас оказывает влияние то, что мы находимся на границе с Европейским союзом, где существует мощная система субсидирования сельского хозяйства. Она же, по сути, является и защитой своего внутреннего рынка. В противном случае ЕС будет завален дешевыми товарами из-за рубежа", - отметил экономист.

Ион Пержу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что Ион ​​Пержу пообещал протестующим фермерам во время встречи
В то же время, по словам Муравского, при такой поддержке Западом своих производителей сохраняется катастрофическая бедность в других странах. Эксперт подчеркнул, что несмотря на требования многих государств, чтобы США и ЕС создали равные для всех рыночные условия, Вашингтон и Брюссель не спешат реализовать такие меры. Тем не менее, и там есть понимание, что постоянно поддерживать финансово свое убыточное производство сельхозтоваров - тупиковый путь, и выгоднее субсидировать другие программы, косвенно связанные с сельским хозяйством.

"В ЕС начинают финансировать не напрямую сельское хозяйство, а субсидировать сельское развитие: создание соответствующей инфраструктуры, программы в сфере образования, социальную поддержку. Мы такого себе позволить не можем", - сказал Муравский.

Вместе с тем он подчеркнул, что в определенных критических ситуациях государство должно поддерживать фермеров. Эксперт напомнил, что агросектор - это и поступления в бюджет страны, это и население со своими традициями, которые лежат в основе государства. Экономист добавил, что даже те страны, для которых собственное сельское хозяйство нерентабельно, не отказываются пока от постоянных финансовых вливаний, потому что, если будет разрушено сельское хозяйство, полностью исчезнут села, будет уничтожен сам национальный дух народа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как протестовали молдавские фермеры, устроившие марш на столицу
Муравский: фермерам никто ничего не должен
"Тракторный протест" — часть фермеров пропустили в Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Вид на Калининград с высоты.
Европа, Америка, Индия: новые туристические маршруты 2020-го
Сотни нерп нежатся на берегу Байкала в солнечную погоду.
Сотни нерп нежатся на Байкале в солнечную погоду
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться