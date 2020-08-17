Муравский: субсидирование ЕС своих фермеров делает остальной мир беднее

Утро на Sputnik’e Муравский: субсидирование ЕС своих фермеров делает остальной мир беднее

Протесты аграриев в Молдове – явление не такое уж и редкое. Отечественное сельское хозяйство сталкивается с проблемами постоянно: виной тому и погодные условия, и бедность, и ряд других факторов. Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Александр Муравский, который в середине 90-х занимал пост вице-премьера республики, на нашей экономике сказывается и соседство с ЕС.

"На нас оказывает влияние то, что мы находимся на границе с Европейским союзом, где существует мощная система субсидирования сельского хозяйства. Она же, по сути, является и защитой своего внутреннего рынка. В противном случае ЕС будет завален дешевыми товарами из-за рубежа", - отметил экономист.

"В ЕС начинают финансировать не напрямую сельское хозяйство, а субсидировать сельское развитие: создание соответствующей инфраструктуры, программы в сфере образования, социальную поддержку. Мы такого себе позволить не можем", - сказал Муравский.

В то же время, по словам Муравского, при такой поддержке Западом своих производителей сохраняется катастрофическая бедность в других странах. Эксперт подчеркнул, что несмотря на требования многих государств, чтобы США и ЕС создали равные для всех рыночные условия, Вашингтон и Брюссель не спешат реализовать такие меры. Тем не менее, и там есть понимание, что постоянно поддерживать финансово свое убыточное производство сельхозтоваров - тупиковый путь, и выгоднее субсидировать другие программы, косвенно связанные с сельским хозяйством.

Вместе с тем он подчеркнул, что в определенных критических ситуациях государство должно поддерживать фермеров. Эксперт напомнил, что агросектор - это и поступления в бюджет страны, это и население со своими традициями, которые лежат в основе государства. Экономист добавил, что даже те страны, для которых собственное сельское хозяйство нерентабельно, не отказываются пока от постоянных финансовых вливаний, потому что, если будет разрушено сельское хозяйство, полностью исчезнут села, будет уничтожен сам национальный дух народа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova