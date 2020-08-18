Жук: вдохнет ли Филат жизнь в ЛДПМ

Владимир Филат возвращается в политику, поскольку без его фигуры ЛДПМ не смогла удержаться "на плаву", заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

Утро на Sputnik’e Жук: вдохнет ли Филат жизнь в ЛДПМ

После того, как бывший премьер-министр Владимир Филат был освобожден из тюрьмы, он выдержал некоторую паузу, чтобы затем снова попытаться вернуться в активную политику. На внеочередном съезде ЛДПМ Филата вновь избрали главой политформирования, и сегодня все надежды ЛДПМ связаны именно с его фигурой. Как считает политолог Виктор Жук, стратегически это правильный шаг, хотя и далеко не факт, что партия сможет набрать достаточное количество голосов на предстоящих парламентских выборах.

"Без Филата партия практически "скатилась". Конечно, тому были объективные причины. Но сейчас все перспективы подъема ЛДПМ связаны с Филатом", - подчеркнул Жук.

По мнению эксперта, Филат утратил былую популярность, однако, как опытный политик, он может попытаться предпринять определенные шаги, чтобы улучшить свой политический рейтинг. И при удачном стечении обстоятельств, в зависимости от того, как он будет действовать дальше, сможет выправить свое положение.

Политолог также отметил, что современная история знает случаи, когда видные фигуры возвращались в политику, отбыв тюремный срок.

"У нас есть примеры Румынии, Хорватии, Словении. Вот в Словении Янез Янша, который руководил страной в момент переговоров о вхождении в Евросоюз, затем был во главе Европейского Совета. Он отбывал наказание по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий, но опять возвратился в политику и на данный момент является премьер-министром", - сообщил эксперт.

Как полагает Жук, в случае, если карта Филата по каким-то причинам не сыграет, ЛДПМ ждет откат на задворки молдавской политической сцены, поскольку ЛДПМ — одна из тех партий, которые держались исключительно за счет авторитета своего лидера. Сегодня на одном электоральном поле с ЛДПМ играют довольно сильные фигуры, такие, как "Платформа "Достоинство и правда" и Партия "Действие и солидарность". И именно с ними ЛДПМ предстоит бороться за электорат. Дальше многое будет зависеть от того, кто из лидеров этих политформирований сумеет быть убедительнее для избирателя.

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