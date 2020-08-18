Кунев: кого озолотила пандемия

Член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев в эфире радиостудии Sputnik Молдова раскрыл секрет, какие из сфер бизнеса сумели использовать пандемический кризис с пользой для себя.

Утро на Sputnik’e Кунев: кого озолотила пандемия

В существенном выигрыше от ситуации, вызванной пандемическим кризисом, оказались отдельные отрасли IT-индустрии. В первую очередь стоит упомянуть такую сферу, как образование и все, что с ним связано. Учебным заведениям пришлось переходить в онлайн, вследствие этого, в прибыли оказались все, кто предлагал образовательные продукты в сети, системы для коллективной работы типа Zoom и ей подобные.

Существенно выросла и прибыль игровой индустрии — люди, больше времени проводящие дома, стали искать возможность себя развлечь. Как отметил член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев, также хорошую прибыль сумели извлечь компании, занятые в сфере электронной коммерции.

"Мир быстрее стал трансформироваться в то, чем он должен был стать. Нас ждет ускоренная цифровизация всего и вся. Простой пример: посмотрите на образование. Его давно нужно было оцифровать. Об этом уже говорили лет десять, но случилось это только во время пандемии", - заявил Кунев.

По мнению эксперта, в сфере образования нам пришлось сильно ускорить все процессы, которые должны были происходить плавно в течение десятилетия, а в результате цифровизация образовательного процесса произошла за три-четыре месяца.

Многих бизнесменов пандемия "подстегнула" и заставила действовать максимально быстро, чтобы найти выход для спасения своего бизнеса в новых реалиях. То, что продвигалось раньше тяжело и медленно, например, переход многих компаний на электронную торговлю, вдруг стало крайне востребованным. В результате, сегодня масса компаний, которые раньше не задумывались о необходимости онлайн-продаж, реализуют товары через интернет.

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