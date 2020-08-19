08:16 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Владимир Брутер
© Sputnik /

Политолог рассказал, ждет ли Молдову минский сценарий

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (75)
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200819/31347846/politolog-zhdet-li-moldova-minskiy-stsenariy.html

Возможно ли, что в Молдове произойдет нечто подобное минским событиям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

Утро на Sputnik’e
Российский политолог: ждет ли Молдову минский сценарий

Дестабилизация обстановки в результате уличных протестов, в принципе, возможна всегда и в любом государстве, так как "давление улицы" — фактор, который нельзя недооценивать. В ноябре в Молдове должны состояться президентские выборы, и в связи с этим возникает вопрос — не пойдет ли дальше развитие ситуации по минскому сценарию. Политолог Владимир Брутер полагает, что в Молдове нет фигуры, подобной Лукашенко, которая вызывала бы такое разочарование у части электората.

"Минский сценарий в Молдове в целом невозможен, потому что нет своего Лукашенко, нет усталости от него и разочарования в нем. Но я бы не исключал возможности различных вариантов, учитывая, что судя по всему, Молдову ждет ремейк выборов четырехлетней давности", - заявил Брутер.

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
Ситуацию в Белоруссии обсудили на высоком уровне в России и ЕС
Политолог констатировал, что новых людей в молдавской политике, по крайней мере, заметных и популярных у электората, за прошедшие с момента предыдущих выборов годы, не появилось. Многое, конечно, будет зависеть от результата выборов, но после них не исключена и определенная попытка имитировать недовольство электората итогами этих выборов. В то же время, подчеркнул Брутер, в РМ не реализуется минский сценарий еще и потому, что в Молдове невозможны серьезные нарушения и фальсификации результатов выборов.

"Я не думаю, что кто-то из молдавских кандидатов в первом туре получит 80 процентов голосов. Результаты молдавских выборов все-таки находятся под пристальным контролем. И если большая часть общества будет уверена, что выборы прошли более-менее прозрачно, то недовольство итогами если и будет, то незначительным", - заключил Брутер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (75)

По теме

События в Беларуси: заявление Лукашенко, ответ ЦИКа и реакция Трампа
Перевыборов в Белоруссии не будет - Лукашенко
Фельдман: Польша и Франция собирают единый фронт против Лукашенко


Главные темы

  • Флаги ОБСЕ
    Выборы 2020: представители ОБСЕ встретились с руководством ЦИК

    Среди обсуждаемых тем были и изменения в электоральном законодательстве и обеспечение правом голоса граждан республики, находящихся за рубежом во время избрания президента.

    194
  • Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на воздушном параде Победы в Москве
    Почему США тревожит "улучшение" российского Су-57

    Постоянное внимание специалистов США к истребителю Су57 свидетельствует об их желании разгадать все секреты "Сухого". Специализирующиеся на военной тематике американские издания имеют несколько претензий к истребителю Су-57, главная из которых – боевое превосходство.

    169
  • Протесты аграриев. Архивное фото
    В августе 2020-го: чем отвечает власть на протесты

    Нынешний год оказался испытанием для Молдовы. В стране попеременно вспыхивают протесты представителей самых разных отраслей. Государству же приходится выкручиваться в условиях COVID-19, экономического кризиса и засухи.

    106

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться