Политолог рассказал, ждет ли Молдову минский сценарий

Дестабилизация обстановки в результате уличных протестов, в принципе, возможна всегда и в любом государстве, так как "давление улицы" — фактор, который нельзя недооценивать. В ноябре в Молдове должны состояться президентские выборы, и в связи с этим возникает вопрос — не пойдет ли дальше развитие ситуации по минскому сценарию. Политолог Владимир Брутер полагает, что в Молдове нет фигуры, подобной Лукашенко, которая вызывала бы такое разочарование у части электората.
"Минский сценарий в Молдове в целом невозможен, потому что нет своего Лукашенко, нет усталости от него и разочарования в нем. Но я бы не исключал возможности различных вариантов, учитывая, что судя по всему, Молдову ждет ремейк выборов четырехлетней давности", - заявил Брутер.
"Я не думаю, что кто-то из молдавских кандидатов в первом туре получит 80 процентов голосов. Результаты молдавских выборов все-таки находятся под пристальным контролем. И если большая часть общества будет уверена, что выборы прошли более-менее прозрачно, то недовольство итогами если и будет, то незначительным", - заключил Брутер.
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