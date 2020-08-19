10:31 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: чего на самом деле хотят фермеры

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
130 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200819/31349979/lariusina-chego-na-samom-dele-khotyat-fermery.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделилась своим мнением о протестах молдавских агропроизводителей.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: чего на самом деле хотят фермеры

На прошлой неделе в Молдове начались протесты фермеров, недовольных тем, что государство не отреагировало должным образом на их просьбы об оказании помощи в сложной ситуации, связанной с неурожаем. Со стороны правительства последовала реакция, были и беседы с представителями аграриев, и принятие решения о выплате компенсации в размере 1500 леев на гектар. Фермеры, впрочем, посчитали эти меры недостаточными. По всей видимости, потребуются дальнейшие переговоры между властями и сельхозпроизводителями.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина полагает, что главный вопрос, на самом деле, даже не в сумме компенсаций, а в том, что фермеры недовольны недостаточным вниманием властей к их отрасли.

"Можно спорить о том, насколько рыночными являются требования агропромышленного комплекса и людей, чей бизнес с ним связан. Но за их требованиями стоит не столько бизнес, сколько недовольство тем, что они не получили адекватного ответа, который ждали от властей в контексте пандемии, непростого года и неурожая", - отметила Ларюшина.

Протесты аграриев. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
В августе 2020-го: чем отвечает власть на протесты
Как считает экономист, сначала необходимо разобраться с тем, чего ожидает общество, и оказывать поддержку, направляя финансы именно на те цели, которые одобрит население. В первую очередь поддержка нужна конкурентоспособному агробизнесу. Не потому, что это чьи-то прибыли, а потому что действующий бизнес - это рабочие места, другие социально важные аспекты. Поэтому необходима всесторонняя программа и комплексный подход к поддержке аграрного сектора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Засуха в головах": кто спасет сельское хозяйство Молдовы
Аграрии пригласили к диалогу депутатов парламентских фракций и премьера
Переговоры молдавских аграриев с властью: о чем заявил премьер


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться