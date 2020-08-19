Ларюшина: чего на самом деле хотят фермеры

На прошлой неделе в Молдове начались протесты фермеров, недовольных тем, что государство не отреагировало должным образом на их просьбы об оказании помощи в сложной ситуации, связанной с неурожаем. Со стороны правительства последовала реакция, были и беседы с представителями аграриев, и принятие решения о выплате компенсации в размере 1500 леев на гектар. Фермеры, впрочем, посчитали эти меры недостаточными. По всей видимости, потребуются дальнейшие переговоры между властями и сельхозпроизводителями.
Экономический эксперт Татьяна Ларюшина полагает, что главный вопрос, на самом деле, даже не в сумме компенсаций, а в том, что фермеры недовольны недостаточным вниманием властей к их отрасли.
"Можно спорить о том, насколько рыночными являются требования агропромышленного комплекса и людей, чей бизнес с ним связан. Но за их требованиями стоит не столько бизнес, сколько недовольство тем, что они не получили адекватного ответа, который ждали от властей в контексте пандемии, непростого года и неурожая", - отметила Ларюшина.
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