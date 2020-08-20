Мокану: что произойдет, если уйдет Лукашенко

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, чем Белоруссия отличается от остальных постсоветских государств, и какой путь ей предстоит пройти в случае смены власти.

Утро на Sputnik’e Мокану: что произойдет, если уйдет Лукашенко

В Белоруссии, в отличие от остальных бывших союзных государств, по большей части сохранилась советская экономическая модель: моногорода, где действуют заводы-гиганты, являющиеся градообразующими предприятиями, которые обеспечивают и основной бюджет городу. Как социолог, Виктор Мокану изучал процессы, происходящие в обществах переходного периода от социализма к рыночной экономике, и обратил внимание, что Белоруссия в этом смысле уникальна.

"Это единственная такая модель среди стран СНГ. Лукашенко сохранил эти предприятия, которые являются бюджетообразующими. Но моногорода, когда почти все население работает на одном крупном предприятии — это большой риск. Если придет оппозиция к власти, экономическая модель изменится, а все эти рабочие останутся не у дел", - заявил Мокану.

По его словам, подобное уже произошло во всех странах бывшего соцлагеря, когда с закрытием таких предприятий людей просто оставили без работы, без дохода и без социальной защиты.

"Почему у многих есть ностальгия по прошлому? Потому что тогда были большие трудовые коллективы, рабочие получали хорошую зарплату. Особенно это касалось предприятий ВПК. А после приватизации бывших госпредприятий рабочие остались не у дел. Также произойдет и в Белоруссии в случае смены власти и неизбежной смены экономической модели", - добавил социолог.

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