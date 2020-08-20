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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: почему в Молдове популярны белорусские продукты

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Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос: высокое качество продуктов белорусского производства — правда или миф, и в чем секрет их популярности в Молдове.

Утро на Sputnik’e
Гырбу: почему в Молдове популярны белорусские продукты

О продуктах, произведенных в Белоруссии, в Молдове сложилось особое мнение: что производителям из этой страны стоит доверять, их продукция всегда качественная. Причем белорусской продукции удалось каким-то образом завоевать наш рынок даже без громких рекламных компаний. Экономист Виорел Гырбу считает, что большей частью люди склонны выбирать эти продукты из-за некоей ностальгии по советскому прошлому.

"Это субъективное восприятие, мне кажется, тут накладываются ностальгические воспоминания нашего населения о временах Союза. Как мы знаем, Белоруссия при Лукашенко старалась сохранять традиции СССР. Поэтому все позитивное, что помнят молдаване о Союзе, частично связывается у них с Белоруссией", - отметил Гырбу.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
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По мнению экономиста, о продуктах в СССР у граждан остались в целом положительные воспоминания, отчасти идеализированные. Помнят, что продукция была натуральной, без вредных добавок, без пальмового масла. И все эти свои ожидания они перенесли на белорусскую продукцию. Мнение, что продукция белорусского производства такая же, как та "из Союза", субъективно, хотя есть и объективный факт: качество товаров, производимых белорусской экономикой, в целом остается на довольно высоком уровне.

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