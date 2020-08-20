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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: после пандемии в офисы вернутся не все

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Многие компании во время пандемии убедились, что работать дистанционно экономически целесообразнее. Поэтому, даже когда пандемия стихнет, далеко не все компании вернутся к прежнему режиму работы, считает член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

Утро на Sputnik’e
Кунев: после пандемии в офисы вернутся не все

Пандемия снова напомнила бизнесу, что нужно всегда считать свои деньги и стараться минимизировать расходы, без которых можно обойтись. Многие компании во всем мире перешли на удаленный режим работы, сократив при этом еще и расходы на содержание офиса, и нужно понимать, что вряд ли они вернутся к прежнему режиму. Что касается персонала, то, как отметил член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев в эфире радиостудии Sputnik Молдова, есть люди, которым по их психотипу сложно работать в офисе, и за время пандемии им удалось оценить преимущества удаленной работы, так что и после пандемии многие из них будут искать возможности и далее работать дистанционно.

"Есть виды бизнеса, где работать онлайн на данный момент невозможно или сложно. Но многие компании увидели, что работать удаленно экономически целесообразнее. Поэтому те компании, чей бизнес-процесс это позволяет, будут стараться переводить все в новый формат работы", - заявил Кунев.

Hamburgher
© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
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По словам эксперта, такая ситуация на самом деле была просчитана, в 2000-х уже строились различные прогнозы, что в ближайшее время нас ждет пандемия, которую спровоцируют процессы глобализации. Если раньше было еще возможно удержать вспышку заболевания в какой-нибудь одной стране, то сейчас все моментально распространяется по миру. Именно поэтому нас ждет переход к новому формату жизни, включающему цифровизацию всего, чего только возможно, и перевод в онлайн-формат тех видов деятельности, которые это позволяют. Но нужно понимать, что предпосылки к этому существовали и до пандемии — пандемия лишь послужила импульсом к тому, чтобы ускорить этот процесс, но никак не стала его причиной.

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