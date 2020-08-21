Токарчук: пора ли вновь вводить в Молдове чрезвычайное положение

Увеличение числа положительных результатов тестов на COVID-19 в Молдове является следствием двух факторов. Во-первых, рост количества инфицированных, к сожалению, — логическое следствие развития пандемии. Во-вторых, это следствие увеличения числа проведенных тестов, то есть, чем больше тестов делается, тем больше больных удается выявить.
"Одна из причин — это увеличение реального количества больных, а другая — увеличение выявляемости этих больных благодаря большему количеству сделанных тестов", - отметила эксперт Алла Токарчук.
"Мое мнение — если сейчас вводить какие-то новые жесткие ограничения, они просто не сработают. У каждого человека есть своя зона свободы, а новые ограничения уменьшают эту зону свободы, и люди начинают протестовать. Поэтому я не считаю, что введение новых ограничений - эффективный способ", - заявила Токарчук.
При этом, эксперт подчеркнула, что стоит более строго относиться к соблюдению таких мер, как обязательное ношение масок в людных местах и соблюдение социальной дистанции. Эти меры нетрудно выполнять, и, хотя они очень простые, но, как показывает практика, достаточно действенные. Очень многое, добавила эксперт, зависит от личной ответственности граждан.
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