Токарчук: пора ли вновь вводить в Молдове чрезвычайное положение

Почему продолжают выявлять много новых случаев инфицирования COVID-19 в Молдове, и не пора ли вводить какие-то более строгие меры, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Утро на Sputnik’e Токарчук: пора ли вновь вводить в Молдове Чрезвычайное положение

Увеличение числа положительных результатов тестов на COVID-19 в Молдове является следствием двух факторов. Во-первых, рост количества инфицированных, к сожалению, — логическое следствие развития пандемии. Во-вторых, это следствие увеличения числа проведенных тестов, то есть, чем больше тестов делается, тем больше больных удается выявить.

"Одна из причин — это увеличение реального количества больных, а другая — увеличение выявляемости этих больных благодаря большему количеству сделанных тестов", - отметила эксперт Алла Токарчук.

"Мое мнение — если сейчас вводить какие-то новые жесткие ограничения, они просто не сработают. У каждого человека есть своя зона свободы, а новые ограничения уменьшают эту зону свободы, и люди начинают протестовать. Поэтому я не считаю, что введение новых ограничений - эффективный способ", - заявила Токарчук.

По ее словам, ситуацию с COVID-19 в Молдове можно будет считать благополучной, когда в стране будет выявляться не более 120 случаев инфицирования в день. Но уже давно фиксируемые показатели существенно превышают данное число. Означает ли это, что пора вводить какие-то новые ограничения или снова объявлять в республике чрезвычайное положение?

При этом, эксперт подчеркнула, что стоит более строго относиться к соблюдению таких мер, как обязательное ношение масок в людных местах и соблюдение социальной дистанции. Эти меры нетрудно выполнять, и, хотя они очень простые, но, как показывает практика, достаточно действенные. Очень многое, добавила эксперт, зависит от личной ответственности граждан.

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