10:03 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: электорат Молдовы всегда голосует за меньшее из двух зол

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200821/31375829/lisnevschi-elektorat-moldova-vsegda-golosuet-za-menshee-iz-dvukh-zol.html

К сожалению, электорат в Молдове еще не очень разборчив и готов голосовать по принципу "меньшего зла", заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: электорат Молдовы всегда голосует за меньшее из двух зол

Приходится констатировать: электорату в Молдове еще далеко до того момента, когда он будет готов выбирать политиков, способных держать свое слово и демонстрировать какие-либо реальные результаты работы. У нас мало кто из избирателей интересуется не лозунгами, а реальными делами, программами кандидатов, и тем более, задумывается о том, чтобы потребовать от политиков реализации своих предвыборных обещаний. В то же время, отметил политолог Ян Лисневский, не только у власти, но и у оппозиции есть определенные рычаги влияния, и в развитых демократиях избиратель готов требовать от политиков исполнения своих предвыборных программ.

"У нас в парламенте у оппозиции достаточно мощные рычаги, чтобы надавить на правительство. Но ничего такого она не делает. Кроме протестов и заявлений в Facebook мы не видим от оппозиции конкретных действий", - сказал Лисневский.

Владимир Филат
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филат сделал предложение Санду и Нэстасе: быть ли тройственному союзу
По словам политолога, наши партии в последнее время перешли к стратегии программ, рассчитанных на один-два года. Кандидаты предлагают программы сроком до следующих президентских или парламентских выборов, будто дальше ничего нет или дальше делать ничего не нужно.

Времена, когда не только власть, но и оппозиция могла предложить долгосрочную стратегию, рассчитанную на несколько лет, которую партия могла бы реализовать, к сожалению, остались далеко позади. "Воскресшая" почти из небытия ЛДПМ — такой же краткосрочный проект, подчеркнул Лисневский. Несмотря на то, что их лидер — далеко не новичок в политике, их планы ограничиваются тем, чтобы удачно заявить о себе в президентской кампании и добраться до парламентской. А относительно того, что делать дальше, у них нет никакой стратегии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые изменения в электоральном законодательстве: что решила ЦИК
В августе 2020-го: чем отвечает власть на протесты
Жук: вдохнет ли Филат жизнь в ЛДПМ
Какие "козыри" приготовили молдавские политики для выборов президента


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться