Лисневский: электорат Молдовы всегда голосует за меньшее из двух зол

К сожалению, электорат в Молдове еще не очень разборчив и готов голосовать по принципу "меньшего зла", заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e Лисневский: электорат Молдовы всегда голосует за меньшее из двух зол

Приходится констатировать: электорату в Молдове еще далеко до того момента, когда он будет готов выбирать политиков, способных держать свое слово и демонстрировать какие-либо реальные результаты работы. У нас мало кто из избирателей интересуется не лозунгами, а реальными делами, программами кандидатов, и тем более, задумывается о том, чтобы потребовать от политиков реализации своих предвыборных обещаний. В то же время, отметил политолог Ян Лисневский, не только у власти, но и у оппозиции есть определенные рычаги влияния, и в развитых демократиях избиратель готов требовать от политиков исполнения своих предвыборных программ.

"У нас в парламенте у оппозиции достаточно мощные рычаги, чтобы надавить на правительство. Но ничего такого она не делает. Кроме протестов и заявлений в Facebook мы не видим от оппозиции конкретных действий", - сказал Лисневский.

По словам политолога, наши партии в последнее время перешли к стратегии программ, рассчитанных на один-два года. Кандидаты предлагают программы сроком до следующих президентских или парламентских выборов, будто дальше ничего нет или дальше делать ничего не нужно.

Времена, когда не только власть, но и оппозиция могла предложить долгосрочную стратегию, рассчитанную на несколько лет, которую партия могла бы реализовать, к сожалению, остались далеко позади. "Воскресшая" почти из небытия ЛДПМ — такой же краткосрочный проект, подчеркнул Лисневский. Несмотря на то, что их лидер — далеко не новичок в политике, их планы ограничиваются тем, чтобы удачно заявить о себе в президентской кампании и добраться до парламентской. А относительно того, что делать дальше, у них нет никакой стратегии.

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