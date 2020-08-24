Рар: усилила ли пандемия коронавируса позиции евроскептиков

Евроскептики, например, в Германии, временно притихли, и в большей мере стали слышны голоса людей, обеспокоенных собственной судьбой и своим будущим. Об том заявил политолог Александр Рар.
"Люди действительно испугались, слушая и читая каждый день в СМИ о болезни и обо всех тех ужасах, которые могут наступить. Правда, они не случились, но людей серьезно испугали, я бы мог сказать, что они достаточно паниковали", - сказал Рар.
Как отметил политолог, так происходило в Германии, которая была закрыта и откуда было сложно судить о происходящем в остальной Европе, но, видимо, там дела тоже обстояли подобным образом — вспыхнувшую среди населения панику "гасили" деньгами.
По словам журналиста-международника, государство изыскало средства на эти меры, так что голоса евроскептиков пока утихли, хотя властям Германии пришлось потратить огромную сумму денег на спасение социальных систем. Вопрос сейчас состоит в том, подчеркнул Рар, хватит ли у государства средств на такие же меры, когда пойдет вторая волна пандемии.
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