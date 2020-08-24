Ларюшина: за десять лет мы утратили важнейший экономический ресурс

Одна из основных проблем Молдовы на сегодня — не только отток рабочих рук из страны, но и катастрофическое падение количества квалифицированной рабочей силы, остающейся в Молдове, заявила в интервью радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: за 10 лет мы утратили важнейший экономический ресурс

Приоритет развития Молдовы и специализация не раз становились предметом дискуссий в бизнес-сообществе. По словам экономиста Татьяны Ларюшиной, еще десять лет назад наша рабочая сила была конкурентным преимуществом Молдовы. Но мы не смогли вовремя распорядиться этим ресурсом, а сейчас экономика страны тяжело страдает от отсутствия квалифицированных кадров.

"Предполагалось, что мы умеем выпускать квалифицированную, не очень дорогую и хорошо мотивированную рабочую силу. Мы разбазарили этот ресурс, он был единственным мощным. У нас маленькая территория, нет выхода к морю, мы ресурсно зависимы. Все, что у нас было — трудовые кадры, но мы распорядились ими вот так", - подчеркнула Ларюшина.

На сегодняшний день, отметила экономист, отсутствие кадров нужной квалификации — один из факторов, сдерживающих развитие бизнеса в Молдове. И на этом фоне все так же остро стоит вопрос, какое будущее предпочтет страна, какой путь развития экономики выберет: аграрное будущее или новую экономику, экономику знаний. Но только условия для реализации новой стратегии уже гораздо хуже, и есть реальная опасность потерять даже то немногое, что у нас есть, считает эксперт.

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