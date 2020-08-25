Ионицэ: что делать с валютой и бежать ли в банки

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал о том, как сделать, чтобы ваши деньги в Молдове "работали".

Утро на Sputnik’e Ионицэ: бегите в банки, и чем скорее, тем лучше

Многим гражданам Молдовы не хватает финансовой грамотности для того, чтобы с выгодой распоряжаться своими деньгами. У большинства клиентов банков деньги лежат на текущем счете, поскольку люди хотят быть уверены, что могут в любой момент снять их. Однако деньги в банке на текущем счете лежат "мертвым грузом" и никак не работают ни на своего владельца, ни на банк, ни на экономику.

Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил, что деньгами необходимо управлять. Кроме того, эксперт дал несколько советов - как выгоднее распорядиться имеющимися финансами. Первое, что он рекомендовал - это переводить деньги с текущего счета на срочный депозитный счет. Помимо этого, несмотря на любовь наших граждан к тому, чтобы делать сбережения в иностранной валюте, Ионицэ полагает, что в большинстве случаев выгоднее хранить деньги в леях.

"Я сделал анализ процентных ставок в банках за последние 20 лет. За это время те, у кого были счета в евро, оказывались в выигрыше всего три или четыре раза, во время кризисов — 2008 и 2015 годов. А в 80 процентах случаев больше зарабатывали владельцы леевых вкладов", - подчеркнул экономист.

Как считает эксперт, в случае, если у вас нет планов потратить свои деньги в ближайшее время, выгоднее держать их на депозите именно в леях.

"Деньги нужно держать не в евро или долларах дома под матрасом. Выгоднее держать их в банке в леевых депозитах на два года. Это самая первая рекомендация тем, кто хочет быть спокойным за свои финансовые средства", - заключил Ионицэ.

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