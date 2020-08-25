Токарчук о парадоксах борьбы с коронавирусом в Швеции и Белоруссии

Как две страны без жесткого карантина смогли удержать под контролем распространение COVID-19 на своих территориях, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Утро на Sputnik’e Токарчук: парадоксы в борьбе с COVID-19 Швеции и Белоруссии

Статистика инфицирования COVID-19 в Белоруссии и Швеции (стран, которые в силу различных причин решили пойти "своим путем" в борьбе с пандемией) показывает, что в этих странах, несмотря на то, что они на государственном уровне отказались от закрытия экономики и строгого карантина, дела обстоят не хуже, а порой - даже лучше, чем во многих государствах, где карантин был введен. Почему так происходит, ответила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Нельзя сравнивать только количество больных и две разные тактики, нужно смотреть более глубоко. И в Белоруссии, и в Швеции очень качественно отслеживали контакты инфицированных и принимали меры по изоляции таких людей. В обеих странах хорошо работали службы по выявлению инфицированных", - сообщила Токарчук.

Отказавшись от закрытия на время своих экономик и от глобальных ограничений, в отличие от других стран Европы, Белоруссия и Швеция сделали ставку на четкость работ служб по выявлению и изоляции инфицированных. Хотя в то же время, следует отметить, что в Швеции в закрытых сообществах, где было сложно соблюдать меры изоляции, например, в домах престарелых, было большое количество заболевших и значительное число летальных исходов. Там, где подобных сложностей не возникало, меры по своевременному выявлению и изоляции инфицированных дали свои плоды.

То, что Белоруссии удается держать ситуацию под контролем, заслуга, прежде всего, санитарных служб этой страны, подчеркнула Токарчук. От Минска и до последней деревни специалисты санитарно-эпидемиологической службы тестируют граждан, отслеживают контакты, изолируют инфицированных. В итоге, такие меры контроля обеспечивают хороший результат.

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