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Владимир Брутер
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Брутер: в чем причина популярности Лукашенко

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Sputnik Молдова
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Популярности Лукашенко в немалой степени способствовала благожелательность со стороны России, такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.

Утро на Sputnik’e
Брутер: в чем причина популярности Лукашенко

На самом деле, у Александра Лукашенко сложился имидж лидера, способного навести порядок в любой сфере. Но этот образ - во многом иллюзия, а то, что белорусская экономика держалась на плаву все годы, прошедшие после распада Союза, большей частью - результат помощи со стороны Российской Федерации. Такого мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, в Белоруссии продолжали работать заводы-гиганты, основанные еще в советскую эпоху, но сохранить эти рабочие места было бы невозможно без содействия России.

"Россия соглашалась или позволяла Лукашенко это сделать, будучи единственным полноформатным рынком сбыта белорусских товаров. Все-таки, это достаточно сложная конструкция, и в ней Белоруссия не двигалась вперед, скорей, она осталась в нулевых годах", - заявил Брутер.

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Как подчеркнул эксперт, в конце концов то, что белорусская экономика в некотором смысле задержалась в своем развитии, создало определенную проблему. Российская экономика при этом не стоит на месте, она развивается, и поэтому уже невозможно, чтобы белорусская экономика, ориентированная на российский рынок, и далее функционировала так, как десятилетия назад. Одного лишь авторитета и желания белорусского лидера для этого мало.

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