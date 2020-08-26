Пойсик: аграрии должны быть готовы жить не только сегодняшним днем

Экономический эксперт Михаил Пойсик рассуждает о том, как Молдова, будучи в свое время "садом и огородом СССР", превратилась в государство, где сельхозпроизводители постоянно терпят убытки и ждут помощи от государства.

Утро на Sputnik’e Пойсик: аграрии должны быть готовы жить не только сегодняшним днем

Во времена Союза в Молдове было триста тысяч гектаров орошаемых земель, а на сегодняшний день осталось только около четырех тысяч гектаров. Такие данные озвучил доктор экономики Михаил Пойсик в эфире радиостудии Sputnik Молдова. В результате такого уменьшения площади орошаемых земель, наша страна почти ежегодно сталкивается с проблемой засухи. Прошлый год также был засушливым, в нынешнем засуха вообще жесточайшая. По причине того, что в этих условиях выращивать сельхозпродукцию становится все сложнее, она дорожает, отметил собеседник.

"За последние десять лет цены у нас выросли в разы. На фрукты, овощи — от 3,5 до 5,5 раза. Наша проблема — в том, что у нас зона сложных климатических условий. У нас обычно один год бывает высокоурожайным, один-два — среднеурожайными, один-два — неурожайными, и один — очень неурожайным", - заявил эксперт.

На самом деле, подчеркнул Пойсик, сельхозпроизводителям следует быть готовыми к тому, что год может быть неурожайным, а погода преподнести неприятные сюрпризы.

"Аграрии должны быть готовы жить не только сегодняшним днем, но и завтрашним, послезавтрашним. Но сейчас ситуация такова, что они предпочитают из власти "вытрясать" все, что можно. Хотя, безусловно, ситуация у них очень сложная и им не позавидуешь, но одно дело - помощь в условиях, когда в стране сельхозпроизводством занято от одного до трех процентов граждан, и другое — когда больше четверти", - добавил Пойсик.

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