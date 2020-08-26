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Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus.

Игнат: какие продукты в Молдове подорожают в ближайшем будущем

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Что произойдет с ценами на основные продукты питания, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Анатолий Игнат.

Утро на Sputnik’e
Игнат: какие продукты в Молдове подорожают в ближайшем будущем

Нынешний год оказался непростым, поэтому странно было бы ожидать в сложившейся ситуации, что цены снизятся или хотя бы останутся на прежнем уровне. Урожай зерновых и технических культур, по прогнозам экспертов, в 2020-м будет на 50% ниже, чем в прошлом, а, возможно, и больше. И этот неурожай, конечно же, скажется на цене зерновых, что кроме того, означает уменьшение фуражной базы для животноводства, отметил экономист Анатолий Игнат.

"Нам нужно ждать сокращения животноводческого сектора, потому что до сих пор нет внятной политики его поддержки, и, как следствие, сокращения молочно-товарного сектора. Цены на "молочку" уже подскочили, учитывая, что пастбища в жалком состоянии, фуража нет", - сообщил Игнат.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Скорее всего, цены будут расти и дальше, либо отечественную молочную продукцию заменит дешевый импорт молокосодержащих продуктов, прежде всего, украинского производства: сырного продукта, сметанного продукта вместо натуральных сыра и сметаны.

Кроме того, добавил экономист, ожидает республику и временное удешевление мяса — крестьяне начнут забивать скот, который не смогут прокормить, но вслед за этим уже в начале следующего года произойдет скачок цен на мясо.

Также засуха отразилась на стоимости фруктов и овощей. И качество, и их количество в 2020-м невысокое, а вот цены — выше, чем год назад, на 30-50%.

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