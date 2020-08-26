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Александр Рар
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Рар: остановит ли пандемия расширение ЕС

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Немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар оценил перспективу Молдовы вступить в Евросоюз.

Утро на Sputnik’e
Рар: остановит ли пандемия расширение ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон полагает, что республика не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению. Об этом глава государства заявил на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту президента. При этом глава государства подтвердил, что Кишинев не откажется от сотрудничества с Евросоюзом, исключительно из национальных интересов страны.

Немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар в комментарии для Sputnik Молдова отметил, что Евросоюз усмирил желание расширить свои границы исходя из позиции прагматизма. Это финансово невыгодно как в условиях экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID, так и геополитической ситуации в целом.

"Не вижу перспективы для Молдовы войти в состав ЕС. Трезвые головы ( в Евросоюзе), люди, которые разбираются в геополитике и умеют считать деньги, пришли к выводу, что дальнейшее расширение ЕС и НАТО невозможны. Особенно в страны бывшего СССР. Кроме того, и пандемия сыграла негативную роль, очень много средств уходит на восстановление и поддержание экономики", - отметил Рар.

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Додон считает, что Молдова не станет членом Евросоюза
Он напомнил, что не все из стран-участниц ЕС довольны своим положением. Многие из них вступили в период выполнения обязательств перед Брюсселем, а эта ноша оказалось далеко не простой и нелегкой.

"Есть очень много разочарований. Особенно в Восточной Европе – в Венгрии, Польше, например. Они чувствуют давление со стороны Брюсселя. Вступив в ЕС, жители этих стран полагали, что будут жить как в раю, а их обязали принимать беженцев, решать общие европейские проблемы. Им сказали: вы должны становиться западной демократией, а у них не очень хорошо это получается", - сказал политолог.

Рар подчеркнул, что дальнейшее расширение на Восток, исходя из нынешней политической ситуации, вряд ли возможно.

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