Шаповалов: независимости в чистом виде не существует

Политолог, историк Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, может ли государство в современном мире быть полностью независимым.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: независимость Молдовы — относительная

Молдова отмечает национальный праздник - День независимости. Ровно 29 лет назад, 27 августа 1991 года парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости. Политолог Борис Шаповалов, комментируя в интервью радиостудии Sputnik Молдова этот праздник, отметил, что, по его мнению, независимость в современном мире возможна только относительная, и абсолютно независимых государств нет.

"Государство зависит от того народа и от той власти, которая на данный момент есть в стране, от соседних государств, международных структур, военно-политических объединений. Поэтому, хотим мы или нет, но независимости в чистом виде не существует", - заявил Шаповалов.

Как подчеркнул политолог, Молдова также зависит и от других государств, от России, США, ЕС.

"Конечно же, мы зависимы в экономическом плане, зависим от кредитов, от грантов. Те же, кто выдают нам эти кредиты, постоянно выдвигают какие-то условия, которые мы обязаны выполнять. Свои условия для получения кредитов выдвигают нам и ЕС, и МВФ. И мы вынуждены подчиняться этим требованиям, которые нам диктуют — разработать определенные законы, провести некоторые реформы, поднять пенсионный возраст. Говорить о нашей абсолютной независимости в такой ситуации нельзя", - отметил Шаповалов.

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