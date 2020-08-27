Тромбицкий: что происходит с заповедниками в Молдове

Экологи бьют тревогу: заповедники в Молдове оказались практически бесхозными, что может привести к катастрофе.

Утро на Sputnik’e Тромбицкий: что происходит с заповедниками в Молдове

Согласно законодательству, Молдова располагает 13 типами охраняемых территорий. Особо ценные и оберегаемые из них наделены статусом научных заповедников. Таковыми, как рассказал в интервью Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий, считаются "Кодры", "Плаюл Фагулуй", "Прутул де Жос", "Пэдуря Домняскэ", "Ягорлык". Если последний получает финансовую поддержку (правда, довольно скромную) от левобережных властей, то остальные, находящиеся под юрисдикцией официального Кишинева, выживают, как могут.

По словам эколога, с одной стороны, задачу сохранения редких видов растений и животных заповедники выполняют, по той простой причине, что там есть недоступные зоны. Тем не менее, в самой сфере управления природоохраны существуют системные проблемы.

"Конечно, заповедники - более тихие территории по сравнению с остальными природными местами республики. Но, к сожалению, ни один из научных заповедников, кроме "Ягорлыка", не имеет планов управления. И это большая проблема. На первое место встает вопрос выживания (отсюда и вырубки деревьев, и браконьерство), а охрана природы носит больше формальный характер", - отметил Тромбицкий.

Эколог подчеркнул, что заповедники все равно находятся под сильным антропогенным влиянием, поэтому нужны компенсирующие меры.

"Например, здесь развиваются инвазионные виды растений. Будь то акация или айлант – с ними надо бороться. Для этого нужен план управления: зачастую определенные участки должны реконструироваться, чтобы вернулась та растительность, которая должна быть именно там. А эту работу практически не проводят", - пояснил Тромбицкий.

Кроме того, по словам эколога, у заповедников должен быть определенный режим охраны.

"Должны быть разные зоны охраны: ядро заповедника, куда могут входить только научные сотрудники, буферная – куда посторонним вход тоже запрещен, и экономическая. Режим этих зон в разных заповедниках по-разному существует. Но зачастую он не очень-то соблюдается", - подытожил эксперт.

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