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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: сельское хозяйство или IТ - что победит в Молдове

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200828/31465867/lariusina-selskoe-khozyaystvo-ili-it-chto-pobedit-v-moldova.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает о том, как страна оказалась на экономическом "перепутье" и почему это мешает нам двигаться вперед.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: сельское хозяйство или IТ - что победит в Молдове

К сожалению, Молдова все еще не знает, какой путь экономического развития ей предпочесть и на что сделать ставку. Попытки выжить за счет традиционного занятия — сельского хозяйства — сталкиваются с реалиями нового времени и возражениями тех, кто хотел бы увидеть Молдову страной, где развиваются в первую очередь высокие технологии.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина полагает, что отсутствие четкого приоритета - на чем республике все-таки специализироваться, слишком дорого нам обходится, мы можем потерять даже то немногое, что у нас есть.

"Сейчас экологическая продукция является такой же привлекательной целью бизнеса, как и разработка софта или работы по аутсорсингу в IT-секторе. У нас в стране есть лидеры бизнеса как в первом, так и во втором направлении, мнение которых действительно помогло бы понять, что должно стать приоритетом развития", - заявила Ларюшина.

Уличная торговля. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы
По мнению экономиста, крайне важно разобраться, что следует поддерживать — агробизнес или IT-экономику. А может, мы вообще могли бы специализироваться на чем-то еще — к примеру, как Израиль, делать ставку на оказание медицинских услуг. Это не так уж и невероятно, учитывая, что у нас все еще есть хорошие кадры, а сегодня, в связи с пандемией, в медицину стали делаться очень серьезные финансовые вливания.

"Нужна хорошая честная дискуссия между компетентными заинтересованными людьми и политиками, которые способны разрабатывать и внедрять разумные и эффективные решения для вывода страны из статуса "самой бедной в Европе", - отметила Ларюшина.

Как считает эксперт, в Молдове есть такие люди и такие ресурсы, которые позволили бы стране выправить свое экономическое положение.

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