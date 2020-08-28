Ионицэ: в Молдове могла бы появиться альтернатива банкам

В банках Молдовы на счетах осели миллиарды леев, от которых нет никакого толку. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что пришла пора развивать новые финансовые инструменты.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: в Молдове могли бы появиться альтернативы банкам

Слабая финансовая система и некачественные депозиты в банках – это одна из причин, почему жители Молдовы не могут получать доходы в виде процентов. Такое мнение высказал в эфире Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, на беспроцентных счетах в банках республики хранятся десятки миллиардов леев, которые не приносят прибыли ни гражданам, ни самим финансовым учреждениям. Речь идет о некачественных депозитах.

"После кризиса 2014 года депозиты упали до 53 миллиардов леев. Сейчас они резко увеличились. Люди несут деньги в банки, потому что нет альтернативных видов накоплений денег", - отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что объем некачественных депозитов высокий, эти миллиарды невозможно инвестировать в экономику страны.Ионицэ считает, что Молдова должна развивать другие финансовые и инвестиционные инструменты, которые приносили бы прибыль государству и вкладчикам.

"Необходимо выпускать, например, муниципальные или государственные облигации для физических лиц. И чтобы эти облигации продавались свободно, без посредников", - уточнил эксперт.

Таким образом люди могли бы инвестировать деньги в ценные бумаги и получать в дальнейшем прибыль.

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