Ионицэ: в Молдове могла бы появиться альтернатива банкам

Слабая финансовая система и некачественные депозиты в банках – это одна из причин, почему жители Молдовы не могут получать доходы в виде процентов. Такое мнение высказал в эфире Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
По его словам, на беспроцентных счетах в банках республики хранятся десятки миллиардов леев, которые не приносят прибыли ни гражданам, ни самим финансовым учреждениям. Речь идет о некачественных депозитах.
"После кризиса 2014 года депозиты упали до 53 миллиардов леев. Сейчас они резко увеличились. Люди несут деньги в банки, потому что нет альтернативных видов накоплений денег", - отметил экономист.
Ионицэ считает, что Молдова должна развивать другие финансовые и инвестиционные инструменты, которые приносили бы прибыль государству и вкладчикам.
"Необходимо выпускать, например, муниципальные или государственные облигации для физических лиц. И чтобы эти облигации продавались свободно, без посредников", - уточнил эксперт.
Таким образом люди могли бы инвестировать деньги в ценные бумаги и получать в дальнейшем прибыль.
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