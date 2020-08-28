Токарчук: когда люди полностью будут защищены от COVID-19

Недавно были опубликованы результаты исследования ученых, показавшие, что три четверти людей, которые проживают и постоянно контактируют с больным коронавирусом, могут выработать свою реакцию на вирус без необходимости в антителах. Иммунитет от COVID-19 формируют так называемые Т-клетки, или Т-лимфоциты. Т-лимфоциты быстро "считывают" инфекцию и уничтожают зараженные клетки самостоятельно или же с помощью других элементов иммунной системы, говорится в исследовании.
Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук, комментируя это открытие, подчеркнула, что оно основывается не на теоретическом предположении, а на реальном исследовании пациентов.
"Это хорошее открытие, оно объясняет, почему у многих людей COVID-19 протекает бессимптомно или они вообще не заболевают им. У них Т-клетки считывают коронавирус и обезвреживают его. Но пока неясно сколько людей имеют такую клеточную защиту", - сказала Токарчук.
Эксперт также отметила, что сейчас никто не знает, сколько реальных случаев инфицирования в стране и мире.
Вместе с тем она отметила, что, когда выработается коллективный иммунитет, число заболевших будет меньше.
"Появились прогнозы, что случится в 2022 году, если не будет вакцины. Иммунитет выработается естественным путем. Коллективный иммунитет не сможет полностью защитить людей от COVID-19, но к определенному моменту мы придем к более низкому числу выявленных случаев заражения", - подытожила Токарчук.
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