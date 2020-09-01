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Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кулева: туроператоры ждут осени и предлагают путешествия по Молдове

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200901/31500568/culeva-turoperatory-zhdut-oseni-i-predlagayut-puteshestviya-po-moldova.html

Эксперт в области туризма Прасковья Кулева в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, как туристические компании Молдовы пережили откровенно сложный летний сезон нынешнего года.

Утро на Sputnik’e
Кулева: туроператоры ждут осени и предлагают путешествия по Молдове

Подавляющее большинство туристических компаний, действующих в Кишиневе, чтобы пережить кризис, предпочло отказаться в первую очередь от трат на офис и большое количество персонала и перейти на удаленную работу, предлагая продажи путевок лишь через интернет. Об этом рассказала руководитель одной из туристических компаний Кишинева Прасковья Кулева. По ее словам, полностью ушли с рынка приблизительно пять процентов туроператоров, остальные предпочли просто этим летом свернуть свою деятельность и дождаться возможности возобновить ее в скором будущем.

"Все ожидают, что на один сезон как-нибудь приостановят свою деятельность, а осенью уже будет видно. Осенью работают такие направления, как Египет, другие жаркие страны. Кто-то ездит на Кубу, кто-то на Мальдивы, есть Таиланд, Индия — пусть единицы, но туда тоже ездят", - сообщила Кулева.

Отдыхающие на пляже. Архивное фото
© Sputnik / Artur Lebedev
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Как отметила эксперт, те туроператоры, которые специализируются на экзотических направлениях, надеются, что смогут работать, и кризис с пандемией их сильно не затронут. А операторы, специализирующиеся на зимнем отдыхе, надеются, что горнолыжные курорты смогут принять наших туристов.

Кроме того, многие граждане республики, кто не смог в этом году выехать за рубеж, выбрали внутренний туризм. Туроператоры сумели вовремя откликнуться на такой запрос и стали предлагать жителям Молдовы различные направления внутри страны.

"Наша ассоциация гидов-экскурсоводов в середине июня уже начала набирать группы туристов для экскурсий по Молдове, предлагать интересные разнообразные маршруты, привлекать наших граждан увидеть родной край", - заявила Кулева.

Также эксперт добавила, что многие жители страны не знали о том, какие в Молдове есть достопримечательности, но теперь смогли ознакомиться с ними.

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Тема:
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