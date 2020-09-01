Рар: почему африканцам легче попасть в ЕС, чем жителям Молдовы

Почему мигрантам из Молдовы или другой части Восточной Европы труднее попасть в Евросоюз, чем беженцам из стран третьего мира, объяснил немецкий политолог Александр Рар.

Утро на Sputnik’e Рар: почему африканцам легче попасть в ЕС, чем жителям Молдовы

Несмотря на то, что в наши дни главные мировые новости посвящены ситуации с COVID-19, проблема миграции никуда не исчезла. В Евросоюз по-прежнему стремятся попасть беженцы из Азии, Африки и Восточной Европы. О том, почему политическая элита Европы не ждет в ЕС восточноевропейцев, пояснил журналист-международник и немецкий политолог Александр Рар.

"Люди, бегущие из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии, стран Африки, по-прежнему стремятся в ЕС. Жителям этих регионов действительно легче получить политическое убежище в Евросоюзе, чем выходцам из Восточной Европы, например, из Молдовы. Делается это все из-за политики европейских принципов и ценностей, которые для себя и установил ЕС", - сказал Рар в эфире Sputnik Молдова.

По словам собеседника, Европа по своему собственному гуманистическому законодательству обязана предоставлять убежище людям, которые спасаются от войн или преследований в их странах.

"У мигрантов из Молдовы нет риска для жизни, когда они бегут в ЕС. Если было бы море, через которое им нужно было бы перебираться вплавь, или война, то, наверное, отношение к ним было бы другое", - считает Рар.

Он напомнил, что западные СМИ любят демонстрировать душещипательные картинки - о том, какой ценой достается мигрантам свобода.

"Нам показывают, как африканцы перебираются в Европу, как массово гибнут во время такой переправы. Это давление на часть общественности, и в то же время часть политики – спасать страждущих", - подытожил эксперт.

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