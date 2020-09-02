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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: какие на самом деле отношения у Нэстасе и Санду

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Sputnik Молдова
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Андрею Нэстасе надоело быть второстепенным персонажем на правом фланге, так что он вряд ли снова уступит Майе Санду свое место в президентской гонке, считает политолог Корнелиу Чуря

Утро на Sputnik’e
Чуря: какие на самом деле отношения у Нэстасе и Санду

В Молдове началась регистрация кандидатов в президенты. Глава Партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе уже подал во вторник, 1 сентября, документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы в свою поддержку. Политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал, как будут складываться отношения Нэстасе с его основным соперником на правом фланге - Майей Санду, и ждет ли нас сценарий, при котором кто-то из них двоих станет единственным кандидатом от правых. 

"Мне кажется, что их отношения с виду нормальные, но они скрывают серьезную внутреннюю конкуренцию. На сей раз Нэстасе не склонен делать уступки Санду, как это произошло в 2016 году, и он готов идти до конца. По крайней мере, до первого тура, а там уже будет видно. Но сценарий 2016 года на правом фланге, скорее всего, не осуществится", - заявил Чуря.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению политолога, Нэстасе и его партия поняли, что 2016 год был для них ошибкой, и не стоило так легко уступать первенство на правом фланге Майе Санду. Тем более, уступить его тогда заставили результаты неких сомнительных опросов от иностранных компаний. Тот факт, что сегодня Нэстасе - на "вторых ролях", результат того самого непродуманного шага, когда Нэстасе зачем-то решил проявить благородство, но в политике, подчеркнул Чуря, такие жесты не ценятся. Сейчас DA будет бороться до конца, понимая, что есть риски вновь проиграть Майе Санду, у которой есть стартовое преимущество. Тем не менее, они желают сократить тот разрыв, который сегодня существует между Санду и Нэстасе. 

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