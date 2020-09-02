Луганов: как будет решаться ситуация с бездомными собаками в Кишиневе

В Кишиневе подсчитали, сколько уличных собак обитает в городе. Получилось 1700 особей. Почему эту цифру нельзя считать окончательной и много или мало у нас на самом деле бездомных собак, рассказал специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов.

Утро на Sputnik’e Луганов: сколько бездомных собак в Кишиневе на самом деле

В Кишиневе провели своего рода "перепись" дворняг, в результате которой выяснилось, что совсем "бесхозных" собак на улицах города около 1700. Остальные - условно чьи-то: живут при стоянках, стройках, базах, других объектах, то есть, таких животных нельзя однозначно записать в бездомные. Как отметил в интервью студии Sputnik Молдова специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов, если посчитать еще и этих "условно хозяйских" животных, то мы получим цифру около 4000 собак. Много это или нет для такого города, как Кишинев?

"В Киеве около 3000 собак, в Одессе - около 2000. Теперь мы по крайней мере более-менее точно знаем цифру. Потому что раньше представители "Аутосалубритате" называли цифры в 15000-20000. Это завышенные цифры, сейчас мы знаем, что собак около 4000, не больше. Это не ужасающая цифра", - заявил Луганов.

По словам эксперта, при подсчете использовалась международно признанная методика, которая применяется для подсчета уличных животных во многих странах. Теперь, когда известно количество животных на улицах города, понятно, сколько животных в день нужно отлавливать для стерилизации, чтобы через два-три года уже увидеть первые результаты мер по уменьшению числа бездомных собак. Как подчеркнул Луганов, необходимо стерилизовать около 70 процентов бездомных животных, тогда их численность постепенно пойдет на снижение.

"Сейчас мы разрабатываем план, сколько животных будем стерилизовать в день, сколько к этой задаче сможем привлечь приютов, международных организаций, чтобы они помогли нам. Задача стоит - стерилизовать как можно больше собак в короткие сроки", - сообщил эксперт.

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