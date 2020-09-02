Луганов: как будет решаться ситуация с бездомными собаками в Кишиневе

В Кишиневе провели своего рода "перепись" дворняг, в результате которой выяснилось, что совсем "бесхозных" собак на улицах города около 1700. Остальные - условно чьи-то: живут при стоянках, стройках, базах, других объектах, то есть, таких животных нельзя однозначно записать в бездомные. Как отметил в интервью студии Sputnik Молдова специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов, если посчитать еще и этих "условно хозяйских" животных, то мы получим цифру около 4000 собак. Много это или нет для такого города, как Кишинев?
"В Киеве около 3000 собак, в Одессе - около 2000. Теперь мы по крайней мере более-менее точно знаем цифру. Потому что раньше представители "Аутосалубритате" называли цифры в 15000-20000. Это завышенные цифры, сейчас мы знаем, что собак около 4000, не больше. Это не ужасающая цифра", - заявил Луганов.
"Сейчас мы разрабатываем план, сколько животных будем стерилизовать в день, сколько к этой задаче сможем привлечь приютов, международных организаций, чтобы они помогли нам. Задача стоит - стерилизовать как можно больше собак в короткие сроки", - сообщил эксперт.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>