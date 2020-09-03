Гайчук: зачем нейтральной Молдове нужна армия

День Национальной армии Республики Молдова наша страна отмечает в четверг, 3 сентября. Секретарь Высшего совета безопасности, генерал Виктор Гайчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, чем сегодня является армия нашей страны и какой она должна быть.

Утро на Sputnik’e Гайчук: зачем нейтральной Молдове нужна армия

Армия сегодня - это институт государства и часть нашего общества, но, кроме того, это люди, которые должны быть патриотами, знать Конституцию страны и ее государственные символы, которые любят свою родину настолько, чтобы быть готовыми отдать свою жизнь за нее. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил генерал Виктор Гайчук.

"Я надеюсь и верю, что у большинства здравомыслящих граждан точно такая же оценка, потому что армия - это тот инструмент государства, который призван защитить государство в самых тяжелых ситуациях. И на протяжении всей истории наша армия доказывала, что она рядом со своим народом", - подчеркнул Гайчук.

Несмотря на то, что Молдова является нейтральным государством, у нее должна быть своя армия, поскольку нейтралитет не означает, что у государства не может возникнуть проблем, для решения которых может потребоваться вмешательство военных сил. Ведь армия бывает нужна и в мирное время. Наличие армии подразумевает, что государство своими собственными силами готово гарантировать безопасность гражданам. Гайчук также выразил уверенность, что нейтральный статус позитивно сказывается на имидже Молдовы, и отметил, что в нейтральном статусе государства есть много положительных моментов.

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