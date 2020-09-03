Жук: каких сюрпризов нам ждать от предстоящих выборов

Фавориты предвыборной гонки на правом-правоцентристском и левом-левоцентристском фланге хоть и довольно очевидны, но это не значит, что им можно расслабиться и считать, что все уже определено. Каждый из конкурентов желает набрать побольше электоральных очков, так что борьба предстоит не только с основным соперником, а со всеми. Конкурентная борьба может развернуться довольно серьезная, считает политолог Виктор Жук.
"Конкурентная борьба может быть очень жесткой временами, даже не смотря на то, что не стоит ждать больших сюрпризов. Думаю, фавориты не позволят себе расслабиться, потому что они подготовились к данному событию. Хотя "темных лошадок" у нас не просматривается, будут участвовать личности, которые хорошо знакомы общественности и политическим кругам. Я не думаю, что могут появиться "темные лошадки" с реальными шансами на успех", - отметил Жук.
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