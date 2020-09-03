Жук: каких сюрпризов нам ждать от предстоящих выборов

В предвыборную гонку за президентское кресло включатся от 10 до 14 кандидатов, и хотя в общих чертах картина ясна, явные лидеры определились, остальные готовы использовать предвыборную кампанию как возможность для подготовки к парламентским выборам.

Утро на Sputnik’e Жук: каких сюрпризов нам ждать от предстоящих выборов

Фавориты предвыборной гонки на правом-правоцентристском и левом-левоцентристском фланге хоть и довольно очевидны, но это не значит, что им можно расслабиться и считать, что все уже определено. Каждый из конкурентов желает набрать побольше электоральных очков, так что борьба предстоит не только с основным соперником, а со всеми. Конкурентная борьба может развернуться довольно серьезная, считает политолог Виктор Жук.

"Конкурентная борьба может быть очень жесткой временами, даже не смотря на то, что не стоит ждать больших сюрпризов. Думаю, фавориты не позволят себе расслабиться, потому что они подготовились к данному событию. Хотя "темных лошадок" у нас не просматривается, будут участвовать личности, которые хорошо знакомы общественности и политическим кругам. Я не думаю, что могут появиться "темные лошадки" с реальными шансами на успех", - отметил Жук.

Как заявил политолог в эфире радиостудии Sputnik Молдова , кандидаты-новички на политическом поле теоретически могут появиться, выдвинувшись в расчете на то, что люди утратили доверие действующим политикам и будут готовы голосовать за какое-то новое лицо. Но шансов, что кому-то удастся таким образом заявить о себе, нет, подобный сценарий в Молдове практически исключен. Основные фигуры на шахматной доске молдавской политики уже расставлены, заключил Жук.

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