Чуря: есть ли шансы у политика Ренато Усатого

Ренато Усатый, несмотря на то, что вроде бы представляет левый фланг молдавской политики, очевидно, является своего рода "троянским конем", действующим в интересах правых, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Утро на Sputnik’e Чуря: есть ли шансы у политика Ренато Усатого

Ренато Усатый - персонаж молдавской политики, который всеми правдами и неправдами пытается убедить электорат в том, что сценарий второго тура президентских выборов 2016 года, когда за президентское кресло боролись Игорь Додон и Майя Санду, не повторится. Он активно намекает на то, что в этот раз во втором туре окажется другой кандидат, имея в виду, конечно же, себя самого. За таким поведением просматривается интенсивное желание лишний раз заявить и напомнить о себе, считает политолог Корнелиу Чуря.

"Я думаю, что его участие в выборах может обеспечить его партии удачное политическое будущее. Тем не менее, у него есть серьезные проблемы, он и сам говорил, что является неидеальным человеком. Видно, что он предпочел бы скрыть определенные факты своей биографии, но это проблематично. Многие избиратели, которые ждут от кандидата таких качеств, как честность, благородство, неучастие в каких-то сомнительных сделках, будут смотреть на него с недоверием", - заявил Чуря.

Несмотря на свой далеко не самый безупречный имидж, у Усатого все же есть шанс набрать неплохие электоральные очки в президентской гонке и оказаться в первой пятерке тех кандидатов, за кого избиратель отдаст свой голос.

В то же время, подчеркнул Чуря, Усатый играет на одном "электоральном поле" с Додоном, и может оттянуть у действующего президента часть электората. Кроме того, в случае второго тура, Усатый вряд ли станет призывать своих избирателей голосовать за Додона. Так что политик Усатый на этих выборах, скорее всего, попытается быть помехой Игорю Додону. И хотя формально Усатый ориентируется на левый электорат, он, по сути, является марионеткой "правых", отметил Чуря.

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