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Василий Кантаржи
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Кантаржи: как ЦИК насчитал в Молдове 3290312 избирателей

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Sputnik Молдова
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По данным статистики, граждане Молдовы массово покидают страну, а рождаемость в республике падает. Эксперты бьют тревогу: население Молдовы стремительно сокращается. Поэтому многих удивили новые данные, что в стране, оказывается, свыше трех миллионов избирателей.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: как ЦИК насчитал в Молдове 3290312 избирателей

ЦИК опубликовала данные о том, сколько избирателей зарегистрировано в Молдове. Получилась цифра в 3290312 человек. Избиратели - это люди старше 18 лет, то есть, это население нашей страны без учета несовершеннолетних. Исходя из этого, встает вопрос - не слишком ли много избирателей насчитал ЦИК и сходятся ли цифры? Как разъяснил социолог Василий Кантаржи, этому есть вполне логичное объяснение.

"Несколько лет назад ЦИК перешел с одной методики на другую при формировании списков. Ранее ответственность за формирование списков избирателей возлагалась на местные органы самоуправления. После этого решили перейти на списки по данным Registru. То есть, теперь просто берутся данные из базы Registru о гражданах Республики Молдова, которым были выданы удостоверения личности", - заявил Кантаржи. 

На одном из избирательных участков в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Шалапуда
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Также эксперт отметил, что данный метод привел к увеличению списка избирателей. Произошло это потому, что местные власти в регионах, составляя ранее списки избирателей, часто не включали в них тех, кто находился за границей.

"Даже если человек давно находится за границей, он по Конституции обладает правом голоса в Республике Молдова ввиду того, что он является гражданином нашей страны. Это важнейший аргумент в пользу новой методики. Просто в эти избирательные списки попали все граждане Республики Молдова, которым выдавались удостоверения личности", - добавил Кантаржи.

Так что, как разъяснил социолог, в новые списки попали те наши граждане, кто долгое время проживал на территории других государств, но не утратил права голоса в Молдове. Ранее многие из этих людей просто не попадали в списки избирателей. 

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