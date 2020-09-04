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Галина Шеларь
© Sputnik / Mihai Caraus

Шеларь: действительно ли в Молдове выросли зарплаты

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200904/31544938/selari-deystvitelno-li-v-moldova-vyrosli-zarplaty.html

Как свидетельствует статистика, заработная плата в Молдове выросла на 7,5 процента по сравнению с прошлым годом. Можно ли считать это серьезным ростом и что вообще значит эта цифра, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала экономист Галина Шеларь.

Утро на Sputnik’e
Шеларь: действительно ли в Молдове выросли зарплаты

Подсчитывать цифру средней зарплаты в Молдове - все равно, что считать среднюю температуру по больнице, потому что на самом деле в нашей стране очень большой разрыв в зарплатах, и между самыми высокими и самыми низкими зарплатами разница гораздо более значительная, чем во многих странах мира. Об этом заявила экономический эксперт Галина Шеларь. 

"У нас есть очень маленькие зарплаты, их большинство, и есть очень большие зарплаты. За счет этой колоссальной разницы создается некая средняя картина, которая выглядит уже более-менее прилично", - отметила Шеларь. 

Строительство
© Sputnik / Максим Богодвид
НБС: средняя зарплата в Молдове составляет около 8 тысяч леев
По мнению экономиста, причина того, что в Молдове такой большой разлет между самыми высокими и самыми низкими зарплатами, это структура нашей экономики, не соответствующая нашему государству. В стране, где абсолютное большинство населения живет в сельской местности, самые низкие зарплаты - именно в сельском хозяйстве. Этот явный диссонанс, когда занятые в сельском хозяйстве составляют большинство населения, и в то же время - они же являются гражданами с самыми низкими зарплатами, еще больше искажает само понятие средней заработной платы. 

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и  такой феномен: из-за кризиса, вызванного пандемией, многие предприятия сократили количество сотрудников или вовсе свернули свою деятельность. Но коснулось это тех сфер, где было достаточно много занятых. Те же отрасли, где были довольно высокие зарплаты, кризис практически не затронул. 

"Произошло сокращение числа людей, получающих невысокую зарплату, и увеличение влияния и веса той части занятых, которые получали высокую. Это привело к такому специфическому среднестатистическому увеличению заработной платы по стране", - заключила Шеларь.

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