Шаповалов: чему мы должны научиться, если хотим благополучия в Молдове

Все разговоры о том, как привести Молдову к экономическому благополучию, упираются в объективную реальность: страна - изначально бедная, лишенная дорогих природных ресурсов, а самое ценное свое достояние - человеческий потенциал - мы уже разбазарили, один миллион наших граждан покинул страну и живет за границей. Об этом заявил политолог Борис Шаповалов.
"Мы зависим в экономическом плане от других стран. Поэтому должны с ними взаимодействовать, быть открыты для всех, должны торговать и с Западом, и с Востоком. Не может маленькая страна решать свои дела самостоятельно, она должна учиться жить между великими державами, уживаться с Россией и ЕС, США, Китаем", - считает Шаповалов.
С разрушением советской модели экономики, с разрушением предприятий, закрытием колхозов рухнула и экономика Молдовы, которая была интегрирована в механизм советской экономики.
Сейчас различные силы нас пытаются тянуть то в одну, то в другую сторону, но эти метания между Востоком и Западом только способствуют развалу страны, заключил Шаповалов.
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