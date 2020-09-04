Шаповалов: чему мы должны научиться, если хотим благополучия в Молдове

Политолог, историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о том, какой путь стоит выбрать Молдове, чтобы перестать наконец быть беднейшей страной Европы.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: чему мы должны научиться, если хотим благополучия в Молдове

Все разговоры о том, как привести Молдову к экономическому благополучию, упираются в объективную реальность: страна - изначально бедная, лишенная дорогих природных ресурсов, а самое ценное свое достояние - человеческий потенциал - мы уже разбазарили, один миллион наших граждан покинул страну и живет за границей. Об этом заявил политолог Борис Шаповалов.

"Мы зависим в экономическом плане от других стран. Поэтому должны с ними взаимодействовать, быть открыты для всех, должны торговать и с Западом, и с Востоком. Не может маленькая страна решать свои дела самостоятельно, она должна учиться жить между великими державами, уживаться с Россией и ЕС, США, Китаем", - считает Шаповалов.

Как отметил политолог, все страны в современной экономической системе тесно взаимосвязаны, а наша экономика так и не восстановилась хотя бы до состояния начала 1990-х годов.

С разрушением советской модели экономики, с разрушением предприятий, закрытием колхозов рухнула и экономика Молдовы, которая была интегрирована в механизм советской экономики.

Сейчас различные силы нас пытаются тянуть то в одну, то в другую сторону, но эти метания между Востоком и Западом только способствуют развалу страны, заключил Шаповалов.

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