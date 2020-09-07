Брутер: кто устроит "гонку за лидером" на президентских выборах в Молдове

На данный момент, наиболее вероятными претендентами на третье место в президентской гонке представляются кандидат от партии ШОР Виолетта Иванова и Ренато Усатый, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.
"Кандидат от ШОР займет третье место, возможно, поделит третье место с Усатым, тут могут быть варианты. Но результат не будет выдающимся. При этом, есть вопросы, насколько Шор и Усатый смогут свободно вести избирательную кампанию, учитывая, что против них есть ряд обвинений со стороны правоохранительных органов", - заявил Брутер.
При этом, полагает эксперт, ситуация складывается таким образом, что Майе Санду, чтобы выиграть, понадобятся дополнительные голоса, которые ей смогут обеспечить кандидаты, занявшие третьи-четвертые места. Но если это будут кандидат от ШОР Иванова и Усатый, то непонятно, как осуществить такой переход голосов.
"Для того, чтобы Санду эти голоса получила, необходима какая-то позитивная коммуникация. Нельзя говорить о том, что мы с тобой не разговариваем, но голоса давай сюда. Однако, позитивной коммуникации в этом случае я пока не заметил", - заключил Брутер.
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