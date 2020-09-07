Брутер: кто устроит "гонку за лидером" на президентских выборах в Молдове

Скорее всего, предстоящие президентские выборы пройдут в два тура, и во второй выйдут Игорь Додон и Майя Санду. Но вот кто из кандидатов сможет максимально приблизиться к результату этих двух лидеров — здесь мнения экспертов уже не столь однозначны.

Утро на Sputnik’e Брутер: кто устроит "гонку за лидером" на президентских выборах в Молдове

На данный момент, наиболее вероятными претендентами на третье место в президентской гонке представляются кандидат от партии ШОР Виолетта Иванова и Ренато Усатый, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Кандидат от ШОР займет третье место, возможно, поделит третье место с Усатым, тут могут быть варианты. Но результат не будет выдающимся. При этом, есть вопросы, насколько Шор и Усатый смогут свободно вести избирательную кампанию, учитывая, что против них есть ряд обвинений со стороны правоохранительных органов", - заявил Брутер.

Как отметил Брутер в интервью Sputnik Молдова , в том случае, если этим кандидатам все-таки удастся провести развернутую избирательную кампанию, они смогут рассчитывать на неплохой результат, но вряд ли могут угрожать второму месту. У них есть определенная политическая перспектива, добавил политолог, так что они могут нацелиться на третьи-четвертые места, но угрожать второму им не по силам.

При этом, полагает эксперт, ситуация складывается таким образом, что Майе Санду, чтобы выиграть, понадобятся дополнительные голоса, которые ей смогут обеспечить кандидаты, занявшие третьи-четвертые места. Но если это будут кандидат от ШОР Иванова и Усатый, то непонятно, как осуществить такой переход голосов.

"Для того, чтобы Санду эти голоса получила, необходима какая-то позитивная коммуникация. Нельзя говорить о том, что мы с тобой не разговариваем, но голоса давай сюда. Однако, позитивной коммуникации в этом случае я пока не заметил", - заключил Брутер.

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