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Ala Tocarciuc
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: победит ли сезонный грипп COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200907/31573137/tocarciuc-pobedit-li-sezonnyy-gripp-covid-19.html

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, считает эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: победит ли сезонный грипп COVID-19

Осень – это не только, когда "листья желтые кружатся" над нами, но и открытие нового сезона простудных заболеваний. На фоне распространения коронавирусной инфекции Sars-Cov-2 перспектива видится не радужной. Специалисты не могут спрогнозировать, какую вспышку вирусов следует ожидать. Известно лишь, что респираторные вирусы "конкурируют" за организм хозяина, поэтому болеть гриппом и коронавирусом одновременно нельзя. 

"Осенью и зимой люди чаще болеют вирусными респираторными инфекциями. Нельзя исключать, что осенью коронавирус нового типа может пересечься с сезонным гриппом. Сейчас нет четких прогнозов, какой из вирусов может поглотить "соперника" , - отметила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

Центр матери и ребенка.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По ее словам, если Sars-Cov-1, "родственник" нынешнего коронавируса, быстро отступил после волны сезонного гриппа, то о Sars-Cov-2 говорить пока такое рано. Неизвестно, как он себя поведет.

"Если сравнивать по симптоматике, то у Sars-Cov-1 она была четко выраженной. Его очень легко было контролировать. Этот вирус удалось быстро локализовать благодаря принятым классическим эпидмерам. У Sars-Cov-2 симптоматика атипичная. Чтобы его остановить, необходимо иметь как минимум 80 процентов обеспеченного контроля всех контактов. Только в этом случае очень высокие шансы локализовать этот вирус", - пояснила специалист.

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