Жук: кому будет сложнее - Додону или Санду

В предвыборных баталиях всегда тяжелее тем, кто находится у власти, потому что на них всегда обращено самое пристальное внимание, и они всегда должны быть готовы держать удар, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

Утро на Sputnik’e Жук: кому будет сложнее - Додону или Санду

Труднее всего во время предвыборной кампании приходится тем, кто представляет действующую власть, а проще всего — представителям оппозиции, никогда не бывшим во власти. Если к первым у электората могли накопиться определенные претензии, связанные с тем, что кандидат сделал и что не сумел сделать на своем посту, то о вторых избиратель вынужден судить исключительно по обещаниям, а не по реальным делам. Такую мысль высказал политолог Виктор Жук.

"Сложнее будет Игорю Додону, потому что те, кто у власти, должны всегда обороняться. Майе Санду, конечно, тоже будет сложно, потому что она пять месяцев была во главе правительства, и ей, конечно, напомнят об этом, как и другим кандидатам, Андрею Нэстасе, допустим. Но, прежде всего, труднее действующей власти", - заметил Жук.

Как подчеркнул политолог, те, кто находится в оппозиции, могут себе позволить любые приемы и риторику, потому что они куда меньше отвечают за свои слова. А в предвыборной гонке всегда раздается много обещаний.

"Додону будет труднее всех, поскольку ему предстоит выдержать атаки со всех сторон: и со стороны правых, и со стороны своих соседей по левому сегменту. Соперники Додона на левом фланге очень заинтересованы в том, чтобы набрать побольше очков, а они эти электоральные очки могут набрать лишь за счет потери очков нынешним президентом", - заключил Жук.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova